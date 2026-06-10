El presentador venezolano Raúl González sorprendió a sus compañeros de Despierta América al revelar que no solo mantiene una relación sentimental, sino que además ya está comprometido.

Durante una conversación en vivo en el popular programa matutino de Univision, Raúl habló con naturalidad sobre su vida amorosa, algo que años atrás evitaba hacer públicamente.

“Mi pareja dice que yo soy espectacular”, comentó el conductor entre risas, provocando de inmediato la reacción de sus compañeros.

Fue entonces cuando Alan Tacher le preguntó en tono jocoso si realmente tenía pareja.

“Ay Alan, por favor, si ya estoy hasta comprometido y todo”, respondió Raúl, dejando a todos sorprendidos en el estudio.

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La confesión generó una ola de comentarios y felicitaciones tanto en el programa como en redes sociales. “Invítame a la boda”, le dijo Alan, a lo que Raúl respondió bromeando: “No porque la salas”.

Entre las reacciones destacó la del chef Yisus, exintegrante del programa, quien escribió: “Quien quiera que sea se lleva a un gran ser humano. Felicidades hermano”.

Los televidentes también celebraron la noticia con mensajes de apoyo y cariño. “Qué viva el amor en cualquiera de sus presentaciones”, expresó una seguidora, mientras otra persona comentó: “Te mereces toda la felicidad del mundo”.

Raúl decidió hablar públicamente sobre su orientación sexual en octubre del año pasado, momento en el que confesó sentirse liberado tras años ocultando esa parte de su vida.

“Llega un momento en que dices: ya basta de vivir pretendiendo ser quien no eres”, expresó entonces el conductor en una emotiva reflexión.

Ahora, el presentador vive una nueva etapa personal que comparte abiertamente con su audiencia y compañeros de televisión.