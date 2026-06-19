Florencia Peña decidió romper el silencio al aire de SQP (América TV) después de la imprudente información que brindó al aire de Luzu TV sobre el padre de Lionel Messi y su consecuente desvinculación del canal de streaming.

La actriz reconoció que se encuentra muy afectada por lo sucedido y que nunca fue su intención herir al campeón del mundo ni a su familia.

“Lo primero que quiero decir es que pido disculpas de corazón. Nunca pensé que me iba a pasar algo así. Yo estaba en vivo, mi productora me dio la noticia y yo les juro por mis hijos que pensé que, como estábamos boludeando y yo no estaba conectada ni a la compu ni al teléfono, pensé que todo el mundo estaba hablando de algo duro y difícil y sentí que no estaba siendo empática”, comenzó muy afligida.

PUBLICIDAD

“Y por eso lo dije. Cometí un error, me confundí. Ellos saben en Luzu cómo fueron las cosas, pero acá estoy dando la cara como siempre, pidiendo mis más sinceras disculpas. Nunca jamás quise lastimar a nadie, no soy de esas, ni tampoco de dar una primicia porque yo no sé darla, ni me interesa, ni vivo de eso, ni trabajo de eso, ni lo sé hacer”, continuó sin poder contener las lágrimas.

Incluso reveló que decidió dejarle un mensaje a la madre de Messi en su WhatsApp personal. “Le dejé un mensaje a Celia, con la que me he encontrado en muchos teatros que ha venido a verme. Solo disculpas muy sentidas sobre lo que pasó, nada más”, afirmó.

Fue entonces que Yanina Latorre quiso saber si recibió una respuesta de Celia Cuccittini, a lo que Peña respondió: “No, ni tampoco pretendo que me conteste. Solamente quería que ella supiera de mi boca que yo lamentaba muchísimo lo que había pasado. Y eso es todo, chicos. No puedo volver el tiempo atrás. Lamento mucho lo que pasó. Pero acá estoy pidiendo disculpas, más allá de que después, internamente, nosotros sabemos cómo fueron las cosas y yo no les estoy mintiendo en nada”.

A su vez, la actriz fue muy dura contra su propia producción que también fue desvinculada del canal de streaming. “Si vos tenés una productora, que es tus ojos cuando vos no sabés lo que está pasando y alguien te dice: ‘Está pasando esto. . .’. Distinto hubiera sido que yo la estuviera mirando y me mandara”, lanzó.

PUBLICIDAD

Florencia Peña reveló cómo fue su charla con Nico Occhiato

Uno de los grandes rumores que circularon durante toda la jornada en torno a este escándalo fue que Florencia Peña y Nicolás Occhiato habrían tenido un tenso cruce por teléfono, que llevó a la intérprete a decidir renunciar. Para desmentir esta versión, la ex Casados con hijos brindó detalles del diálogo que mantuvo con el dueño de Luzu TV. “Nico, Guido y yo hablamos. Hablamos los tres. Ellos saben cómo fueron las cosas, así que no se enojaron conmigo, pero bueno, fui yo la que lo dije y me hago cargo”, aseguró.

Fue entonces que Latorre quiso saber si continuará o no en el ciclo. “No, no hablé con Nico. No puedo. Ahora no es momento de que siga. No tengo ganas. Fue de común acuerdo, charlamos un rato y quedamos en que era lo mejor”, respondió.

“Los productores, ¿pudiste hablar? ¿Arreglaron las cosas?“, indagó la conductora. ”No pude hablar porque fueron horas un poco difíciles. A mí cuando se me pega, se me pega mucho. Me hago cargo, me la banco. Pero ahora estoy un poco...“, respondió quebrándose nuevamente en vivo. Pese a lo ocurrido, confirmó que esta noche seguirá adelante con su función teatral en la calle Corrientes.

Flor Peña confirmó que Marley tampoco seguirá al aire de Luzu TV

Otra de las figuras que también se vio afectada por este escándalo mediático fue Marley, quien, antes de que se comenzara el Mundial, conducía junto a Flor Peña el programa El Show del Verano. “Hablé con Marley. Y por ahora se terminó el show del verano”, confirmó la actriz, quien habría sido apoyada por su colega en esta decisión.

Por último, y con mucha empatía para con los más jóvenes de su programa, confirmó que todo el panel de la producción fue despedido. “Voy a hablar cuando esté mejor. Pero entiendo que sí. Fui la primera en decirle, te lo puede confirmar Nico, ‘por favor, no los eches’, pero me excede, nos excede a todos y lo lamento”,