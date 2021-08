Hace poco el cantante colombiano Maluma se hizo tendencia en redes sociales después de publicar en su cuenta de Instagram un video promocional de la gira que realizará en septiembre en el que aparece besando a más de 15 mujeres.

“¿Quieres un beso? Hahahahaaaaaaa !!! #PapiJuanchoTour ya viene, ¿será que lo repetimos?”, escribió junto a la compilación de uno que otro candente beso que le ha dado a algunas de sus fans en sus diferentes presentaciones.

Se trata de una práctica muy habitual del intérprete de Hawai, Felices los cuatro, Borro casette, y Amor en coma, quien suele subir a alguna de sus “fans” al escenario y, al momento de saludarlas o despedirse, les “roba” un beso.

Al ver la pieza publicitaria, algunas de sus fanáticas se emocionaron, teniendo en cuenta que Maluma es considerado como uno de los cantantes latinoamericanos más atractivos, llegando incluso a ser portada de diferentes revistas de moda de todo el mundo.

No obstante, otros reaccionaron de manera negativa ante la insinuación de que el reguetonero paisa seguiría con la costumbre, a pesar de la pandemia de COVID-19.

Las opiniones y los comentarios están divididos ya que unos cuantos consideran que es irresponsable de su parte pues no se deberían realizar eventos masivos; esto a pesar de que se ha planteado que el retorno de los eventos culturales respetará las medidas de bioseguridad.

Otra de las opiniones apunta a que se trata de una práctica sumamente sexista. Así lo afirmó Lorena García, presentadora española del programa Espejo público de verano, de Antena 3.

La famosa española aseguró que da igual si hay pandemia de COVID-19 o no, este tipo de actos son “incalificables” en cualquier contexto. “Esto es sexismo puro y asqueroso, mira que me caía bien pero no había visto esas imágenes”, dijo en medio del programa que conduce.

Por su parte, el periodista que se encontraba junto a ella también reaccionó frente al video: “A mí se me despierta cierta alarma roja porque por muy de acuerdo que esté la fan, no sé hasta qué punto está aprovechando el fanatismo de ellas para meterles lengua”, indicó.

Además de las críticas que se leen en la publicación del cantante, también ha llamado la atención que algunos de los amigos cercanos de Maluma. Uno de los artistas que le expresó su parecer fue J Balvin, quien escribió con sarcasmo: “Hágale pues que el Covid delta está activo. Me cuenta pues”.