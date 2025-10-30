Hollywood vuelve a sacudirse por un caso criminal que involucra a uno de sus productores. David Brian Pearce, señalado desde hace años por delitos sexuales, fue finalmente sentenciado por el homicidio de dos mujeres.

De acuerdo con información publicada por TMZ, Pearce recibió una condena de entre 146 años y cadena perpetua, además de una serie de agresiones sexuales cometidas a lo largo de más de una década.

Entre los cargos se encuentran: violación, violación de una persona inconsciente y sodomía con violencia; entre otros.

El nombre de Pearce acaparó los titulares en noviembre de 2021, cuando las jóvenes Christy Giles e Hilda Marcela Cabrales-Arzola (una modelo y una arquitecta mexicana) fueron encontradas sin vida tras asistir a un rave en Los Ángeles.

Según reveló la fiscalía, el productor conoció a ambas chicas en durante la fiesta y las drogó para agredirlas sexualmente. Posteriormente las dejó en dos hospitales diferentes, Giles ya había fallecido y Cabrales llegó en estado crítico. Su familia decidió desconectarla días después.

Pearce no actuó solo, fue ayudado por Brandt Walter Osbron, quien también fue declarado culpable y está en espera de su juicio.