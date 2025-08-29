Productor de RBD aclara supuesto romance con Dulce María
A Pedro Damián y a la artista se les ha relacionado desde la época del grupo musical.
Pedro Damián, el productor RBD, habló de la supuesta relación que mantuvo con Dulce María durante la época del grupo.
Damián y Dulce María trabajaron juntos en las telenovelas en Clase 406 y Rebelde -de esta última se creó el grupo RBD- y durante ese periodo fue que surgieron rumores de romance entre ellos.
“Anduvimos de trabajo toda la vida y nunca fuimos novios”, aseguró el productor en el programa El minuto que cambió mi destino.
Agregó: “Me han puesto tantas novias, solamente me faltan novios”.
Durante la conversación sobre sus relaciones, recordó el romance que tuvo con la actriz Mariana Seoane: “He andado con actrices (Mariana Seoane), hace bastantes años y fue una relación bonita. Con nadie más, las demás son historias”.
Damián fue el productor de la famosa telenovela mexicana que tuvo como protagonistas a Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez. Posteriormente creó RBD, el exitoso grupo musical.