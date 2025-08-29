Pedro Damián, el productor RBD, habló de la supuesta relación que mantuvo con Dulce María durante la época del grupo.

Damián y Dulce María trabajaron juntos en las telenovelas en Clase 406 y Rebelde -de esta última se creó el grupo RBD- y durante ese periodo fue que surgieron rumores de romance entre ellos.

“Anduvimos de trabajo toda la vida y nunca fuimos novios”, aseguró el productor en el programa El minuto que cambió mi destino.

Agregó: “Me han puesto tantas novias, solamente me faltan novios”.

Durante la conversación sobre sus relaciones, recordó el romance que tuvo con la actriz Mariana Seoane: “He andado con actrices (Mariana Seoane), hace bastantes años y fue una relación bonita. Con nadie más, las demás son historias”.

Relacionadas

  1. De luto exintegrante de RBD

  2. RBD llega a acuerdo con su exmánager por presunto robo millonario

  3. Esposo de Maite Perroni dice que falta dinero de la gira de RBD

Damián fue el productor de la famosa telenovela mexicana que tuvo como protagonistas a Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez. Posteriormente creó RBD, el exitoso grupo musical.

FOTOS: Los integrantes de RBD antes y ahora
17 Fotos
Han pasado 19 años desde que el grupo mexicano debutó y saltó a la fama internacional.