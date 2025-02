La actriz Lily Collins, protagonista de la exitosa serie de Netflix, Emily in Paris, dio a conocer en sus redes sociales el nacimiento de su primera hija, Tove Jane McDowell. La niña fue producto de una gestación subrogada.

El viernes, 31 de enero, los internautas recibieron la noticia sobre el nacimiento de su primera hija, Tove Jane McDowell. En las imágenes, se puede ver a la bebé sobre una cuna y con una manta que lleva su nombre bordado en dorado.

“Bienvenida al centro de nuestro mundo, Tove Jane McDowell. Las palabras nunca expresarán nuestra infinita gratitud por nuestra increíble madre sustituta y por todos los que nos ayudaron en el camino. Te amamos hasta la luna y de regreso”, escribieron los padres primerizos en Instagram.

El anunció llenó de emoción a los seguidores y seres queridos de la actriz. Dentro de ellos, su hermano, el baterista Nic Collins, quien escribió en sus historias lo feliz que se sentía por el nacimiento de su sobrina.

“Bienvenida al mundo, Tove. Ya estoy muy orgulloso de ser tu tío. Felicitaciones a Lily Collins y Charlie McDowell. Los amo, chicos”, anotó.

No obstante, el anuncio de la pareja también atrajo negatividad y comentarios ofensivos de aquellos que no están de acuerdo con la gestación subrogada. Su esposo, Charlie McDowell, no dudó en pronunciarse al respecto.

“En lo que respecta a los mensajes desagradables sobre la subrogación y nuestro camino para tener un bebé, está bien no ser un experto en subrogación. Está bien no saber por qué alguien podría necesitar una madre sustituta para tener un hijo. Está bien no conocer las motivaciones de una madre sustituta, independientemente de lo que asumas”, comentó.

La historia de amor de Lily Collins y Charlie McDowell

Lily Collins y Charlie McDowell han sido pareja desde agosto de 2019, cuando hicieron pública su relación en Instagram. Un año después, anunciaron su compromiso y finalmente contrajeron matrimonio el 4 de septiembre de 2021.

“Nunca he querido ser alguien más que tuya, y ahora puedo ser tu esposa. El 4 de septiembre de 2021 nos convertimos oficialmente en el uno para siempre. Te amo más allá”, compartió la estrella de ‘Emily en París’ en aquel entonces.