( The Associated Press )

Esta semana, Hollywood tuvo que despedir a uno de los suyos y el mundo lloró la partida de uno de los seis protagonistas de una de las series más icónicas de la historia, Friends. El actor Matthew Perry fue encontrado sin vida en su casa el sábado 28 de octubre. Tenía 54 años.

En las últimas horas se supo que, quien interpretó al recordado “Chandler Bing”, fue enterrado en un cementerio de Los Ángeles. Sus excompañeros del sitcom, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courtney Cox, David Schwimmer y Matt LeBlanc, asistieron juntos a darle el último adiós.

Según consignó el portal de farándula TMZ, Perry fue enterrado esta semana en el cementerio Forest Lawn Memorial Park, ubicado Hollywood Hills, Los Ángeles. El sitio queda muy cerca de los estudios Warner Brothers, donde entre 1994 y 2004 se grabó Friends

Este cementerio es uno de los más reconocidos de Los Ángeles. Allí se encuentran los restos de Michael Jackson, Paul Walker, Lucille Ball y Elizabeth Taylor, entre otros famosos.

La de Perry fue una ceremonia íntima y privada en la cual se hicieron presentes sus familiares y amigos más cercanos, entre ellos sus coprotagonistas de Friends, quienes tuvieron un conmovedor gesto que emocionó a los fanáticos de la serie.

Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Jennifer Aniston, Courteney Cox y David Schwimmer se acercaron a darle el último adiós en el entierro que se realizó el viernes 3 de noviembre. En un video que recorrió las redes sociales se puede ver cómo los actores que interpretaron a Rachel, Monica, Phoebe, y Ross ingresaron juntos a la iglesia vestidos de negro.

Según consignó The Daily Mail, quien le dio vida a “Joey” (LeBlanc) llegó una vez terminada la breve ceremonia y se reunió con sus amigos afuera de la iglesia para estar juntos en el momento del entierro.

La prematura e inesperada muerte de Matthew Perry causó una profunda conmoción a nivel mundial. Fanáticos se acercaron a la esquina de Bedford Street y Grove Street, en el barrio Greenwich Village de Nueva York, donde se encuentra la fachada de la casa donde se grabó Friends para rendirle homenaje. Allí, además de dejar ramos de flores, también pusieron carteles en su memoria.

Por su parte, días después de que se conociera la noticia, los protagonistas de la serie emitieron un comunicado donde aseguraron estar “completamente devastados” por la muerte de Perry. “Éramos más que simples compañeros de reparto. Somos una familia”, indicó el escrito que compartió la revista estadounidense People.

“Hay mucho que decir, pero ahora vamos a tomarnos un momento para llorar y procesar esta pérdida insondable. Con el tiempo diremos más, a medida que estemos en capacidad de hacerlo. Por ahora, nuestros pensamientos y nuestro amor están con la familia de Matty, sus amigos y todos los que lo amaron en todo el mundo”, agregaron en el texto que compartieron en conjunto.

Perry murió el sábado 28 de octubre y según publicó TMZ, fue “encontrado en un jacuzzi de su casa”. Una de las primeras hipótesis fue que “aparentemente se habría ahogado”. Asimismo, se aclaró que no se hallaron drogas en el lugar. Cabe mencionar que el actor batalló durante años con su adicción a las drogas y el alcohol.

En cuanto a las causas de su deceso, según informaron fuentes policiales al mencionado medio, los resultados preliminares del examen toxicológico al cadáver de Perry no detectaron la presencia de metanfetaminas ni de fentanilo en el organismo. No obstante, aún queda por determinar la presencia o no de otras sustancias ilegales en su organismo; estudio que podría tardar entre cuatro y seis meses.