NUEVA YORK. Justin Timberlake tuvo dificultades para realizar las pruebas de sobriedad en el lugar, que consistían en caminar en línea recta y mantenerse sobre una pierna, luego de ser detenido en los Hamptons, Nueva York, en 2024, por agentes de policía que sospechaban que conducía ebrio, según un video publicado el viernes.

En un momento dado, la estrella del pop les dice a los agentes: “Estas son pruebas muy difíciles”.

El video, de aproximadamente ocho horas de duración, incluye la detención inicial de Timberlake después de que la policía de Sag Harbor informara que se saltó una señal de alto en el centro del pueblo, se desvió de su carril y salió de su BMW con olor a alcohol ese junio.

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El cantante de NSYNC, ahora solista y actor, les dice a los agentes que había tomado un martini y que estaba siguiendo a unos amigos a casa en el antiguo pueblo ballenero, uno de los exclusivos pueblos costeros de los Hamptons, a unos 160 kilómetros al este de la ciudad de Nueva York.

Cuando un agente le pregunta por qué está en la ciudad, Timberlake responde: “Estoy de gira mundial”.

“¿Haciendo qué?“, pregunta el agente.

“Es difícil de explicar”, dice Timberlake.

Tras tartamudear un poco, dice: “Gira mundial. Soy Justin Timberlake”.

El agente finalmente responde: “¿Es usted Justin Timberlake? ¿Tiene su licencia de conducir?”.

🚨 BREAKING: Newly-released police body cam from Justin Timberlake's DWI arrest in Sag Harbor, NY shows him struggling through field sobriety tests, and his friend playing the *NSYNC card. pic.twitter.com/HrEWCjZAKj — TMZ (@TMZ) March 21, 2026

A Timberlake, quien finalmente se declaró culpable de un cargo menor, los agentes le piden que camine en línea recta, talón con punta, y que levante una pierna. Por momentos parece nervioso al escuchar las instrucciones. Se disculpa con los agentes y les dice que le late el corazón muy rápido.

“Estoy un poco nervioso”, dice Timberlake en un momento dado.

En el asiento trasero del coche patrulla, pregunta: “¿Por qué me arrestan?”.

De vuelta en la comisaría, le informan a Timberlake que pasará la noche detenido, a lo que responde: “¿Voy a estar aquí toda la noche? ¡Están locos!”.

Le pide al agente que deje la luz encendida en la celda mientras cierran la puerta.

La publicación por parte de la policía de Sag Harbor se produce después de que el municipio y los abogados de Timberlake acordaran divulgar una versión censurada del video. Associated Press fue uno de los varios medios de comunicación que presentaron una solicitud de acceso a la información pública para obtener el video.

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Los abogados de Timberlake habían demandado para impedir la publicación del video, argumentando que “devastaría” la privacidad de Timberlake al revelar “detalles íntimos, muy personales y sensibles”. También afirmaron que causaría un “daño grave e irreparable” a su reputación al exponerlo al “ridículo y acoso público”.

Sin embargo, en una presentación conjunta con el municipio el viernes, los abogados de Timberlake reconocieron que el video “no constituye una invasión injustificada de la privacidad personal según” la ley estatal de información pública y accedieron a su divulgación.

Los abogados y representantes de Timberlake no respondieron de inmediato a los correos electrónicos enviados el viernes para solicitar comentarios.

Funcionarios de Sag Harbor, en un comunicado proporcionado por el abogado del municipio, Vincent Toomey, manifestaron su satisfacción por la resolución del asunto y el cumplimiento de la ley estatal de registros públicos.

“Desde el inicio de este caso, tras el arresto del Sr. Timberlake, el municipio ha intentado cumplir con los requisitos de la Ley de Libertad de Información”, reza el comunicado. “Como en cualquier caso que involucre registros o grabaciones de video de nuestro Departamento de Policía, dicho material se revisa y edita para abordar las preocupaciones de seguridad pública y de los agentes, así como las consideraciones de privacidad personal”.

Timberlake se declaró culpable de conducir bajo los efectos del alcohol en septiembre de 2024.

Como parte del acuerdo con la fiscalía, el oriundo de Tennessee aceptó realizar un anuncio de seguridad pública sobre los peligros de conducir ebrio, lo que redujo su cargo inicial por delito menor a una infracción de tránsito no penal.

También fue sentenciado a una multa de 500 dólares, 25 horas de servicio comunitario y la suspensión de su licencia por 90 días.