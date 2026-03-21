Nicholas Brendon, el actor que conquistó corazones como el subestimado preferido Xander Harris en todas las temporadas de la serie “Buffy the Vampire Slayer”, murió este viernes por causas naturales, confirmó su familia.

“Nos parte el corazón comunicar el fallecimiento de nuestro hermano e hijo, Nicholas Brendon. Falleció mientras dormía por causas naturales”, lee las declaraciones escritas que se publicaron a las páginas oficiales del artista de 54 años.

La familia indicó que muchos conocieron a “Nicky” por su trabajo como el compinche de la adolescente cazavampiros en la legendaria producción de Joss Whedon, así como películas de horror como “Demon Island,” “Unholy,” and la adaptación de Charles Bisch de “Psycho Beach Party” con las actrices Amy Adams y Lauren Ambrose, pero él fue más allá de la pantalla chica al encontrar su pasión en la pintura y el arte.

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“A Nicky le encantaba compartir su entusiasta talento con su familia, sus amigos y sus seguidores. Era apasionado, sensible y tenía un impulso infinito por crear. Quienes lo conocían de verdad sabían que su arte era uno de los reflejos más puros de quién era. Aunque no es ningún secreto que Nicholas tuvo dificultades en el pasado, estaba tomando medicación y siguiendo un tratamiento para controlar su diagnóstico, y se sentía optimista respecto al futuro en el momento de su fallecimiento”, continúa el mensaje.

Tras el final de “Buffy” en 2003, Brendon sufrió públicamente trastorno por uso de sustancias, así como problemas de salud mental, y hasta anunció en una convención de fans celebrada en 2004 que iba a ingresar en un centro de rehabilitación para tratar su alcoholismo. No obstante, eso no lo detuvo en formar parte del elenco de la serie “Criminal Minds”, cuando le dio vida al “hacker” Kevin Lynch.

Pero continuó sufriendo tropiezos en su vida tras ser detenido en numerosas ocasiones, a partir de 2010. Posteriormente, fue detenido dos veces en el plazo de dos meses, en febrero y marzo de 2015. Más adelante ese mismo año, fue detenido de nuevo, en Saratoga Springs (Nueva York), por estrangular a su novia.

Brendon también fue acusado de delito grave de robo en tercer grado, daños y obstrucción de la respiración y, al declararse culpable, aceptó ingresar de nuevo en rehabilitación. Las detenciones continuaron durante años: en 2017 —de nuevo, por agredir a otra novia— y en 2021, por un delito de fraude de recetas médicas, lo que supuso una violación de su libertad condicional.

La revista The Hollywood Reporter destacó que, para 2023, sufrió un paro cardíaco y fue diagnosticado con malformación cardíaca congénita y síndrome de la cola de caballo, por lo que afrontó varias cirugías de columna.

“Nuestra familia pide privacidad durante este tiempo mientras lloramos su pérdida y celebramos la vida de un hombre que vivió con intensidad, imaginación y corazón. Gracias a todos los que han mostrado su cariño y apoyo“, concluyó.