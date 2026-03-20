La muerte de Chuck Norris ha desencadenado una avalancha de condolencias por parte de compañeros y fans de los tipos duros de Hollywood.

El gran maestro de artes marciales y estrella de acción de “Walker, Texas Ranger” murió el jueves, en lo que su familia describió como un “fallecimiento repentino”.

Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme y Dolph Lundgren fueron algunos de los contemporáneos de Norris que tomaron las redes sociales para presentar sus respetos.

Esto es lo que dicen algunos, con sus propias palabras:

Jean-Claude Van Damme

“Mi más sentido pésame por el fallecimiento de mi amigo Chuck Norris. Nos conocíamos desde mis inicios y siempre respeté al hombre que era. Mi corazón y mis oraciones están con su familia. Nunca le olvidaremos”, dijo el actor a través de Instagram.

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Dolph Lundgren

“Chuck Norris es el campeón. Desde que era un joven artista marcial y más tarde me metí en el cine, siempre le admiré como modelo a seguir. Alguien que tenía el respeto, la humildad y la fuerza que se necesita para ser un hombre. Te echaremos de menos, amigo mío”, publicó el actor en Instagram.

Sylvester Stallone

“Me lo pasé muy bien trabajando con Chuck. Era All American en todos los sentidos. Gran hombre y mis condolencias a su maravillosa familia”, su coprotagonista en “Expendables 2”, vía Instagram.

Lorenzo Lamas

“Cuidado mundo malvado, hay un ángel de consecuencias a las puertas. A Chuck Norris no sólo le dan alas, sino que se venga”, dijo el actor, vía X.

Mike Huckabee

“Era humilde y amable. Nunca olvidaré una visita que hicimos a un Hogar de Veteranos en New Hampshire. Chuck y Gena visitaron con gracia a cada veterano, escuchando y mostrando interés. La mayoría de estos veteranos idolatraban a Chuck Norris. Él y Gena fueron pacientes, cálidos y compasivos. Cuando subimos al vehículo después de la visita, los miré y ambos estaban llorando, conmovidos por estos veteranos estadounidenses mayores y sus historias”, dijo el embajador de Estados Unidos en Israel, a través de X.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.