El actor y experto en artes marciales Jean-Claude Van Damme tiene 64 años, pero mantiene un estado físico mucho mejor que cualquier otro. Es un hombre disciplinado y realiza actividad física con frecuencia y cuida su alimentación.

La estrella de “Kickboxer”, también conocido como los “músculos de Bruselas”, en repetidas ocasiones ha hablado sobre su exigente rutina y su dieta.

En conversación con Men’s Health, el belga reveló cuáles eran los ejercicios que hacía para mantenerse en forma y poder asumir distintos roles en sus películas de acción.

“Entrené esta mañana. Hice mi bicicleta y 40 minutos de pesas, kickboxing y estiramientos. Digamos que cuando hago mi pecho, hago bíceps y antebrazos, y al día siguiente tríceps, espalda y pantorrillas, y luego mis piernas y abdominales. Un día de descanso, un día de entrenamiento. Y luego también hago cardio tres veces por semana”, explicó.

PUBLICIDAD

Van Damme reconoció que a veces es difícil ajustarse a los cambios que la edad ha provocado en su cuerpo. Sin embargo, ha logrado adaptarse con los hábitos saludables que ha implementado desde que es joven.

“Creo que es porque comencé a entrenar cuando era muy joven. Siempre me gustó el entrenamiento de flexibilidad, por lo que mis músculos eran muy elásticos. Además, tengo buenos genes de mis padres y ese ADN es muy importante. La piel de mi madre y mi padre está impecable”, comentó.

¿Cómo es la alimentación del actor?

A pesar de ser estricto con su rutina de ejercicio y su comida, el actor admitió que no se restringe cuando tiene antojos: “¡Ahora estoy comiendo una galleta de avena! Me encantan mis galletas y mi café”.

Similarmente, en una entrevista para GQ, dijo que con los años ha logrado aprender más sobre nutrición y las ventajas y desventajas de las dietas. En la actualidad, come intuitivamente.

“Creo que deberías comer lo que te haga sentir bien. No como el queso crema, el pastel y el chocolate todo el tiempo. Pero, tu cuerpo lo sabe. Después de tantos años, mi cuerpo sabe qué comer. Lo creas o no, puedo sentirlo. Por ejemplo, quería salmón y durante una semana mi cuerpo no me dejó comer huevos. Y luego el lunes y el martes comía huevos. Solo me guío por cómo me siento. Yo escucho”, explicó.

El actor reveló que no es de carnes y pescados, prefiere las verduras, pastas, ensaladas y el humus. También, se asegura de incluir ácidos grasos omega-3 a través del aceite vegetal.