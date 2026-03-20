El viernes 20 de marzo se conoció la triste noticia de la muerte de Chuck Norris. El actor, sinónimo del cine de acción, protagonizó decenas de películas que quedarán en la memoria de sus fans.

En los últimos días había sufrido complicaciones de salud y había permanecido internado.

En su extensa trayectoria y la fama que adquirió, hay un dato que no es muy conocido entre el público: su verdadero nombre. Y es que el actor no se llamaba Chuck, sino Carlos. Más específicamente Carlos Ray Norris.

Pero ¿por qué cambió su nombre?

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A los 18 años ingresó en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y fue enviado a Corea del Sur. Allí, en la base de Osan, empezó a practicar artes marciales, algo que nunca más abandonó. Fue ahí donde también se hizo amigo de un joven latinoamericano que quedó sorprendido por su nombre de origen español.

“En inglés Carlos se dice Charles, y a los Charles se les dice Chuck. Así que a partir de ahora te voy a llamar Chuck”, le dijo.

Estas palabras marcaron el futuro artístico de Norris, que decidió cambiar su nombre.