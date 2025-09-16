Dolph Lundgren, actor sueco conocido por su papel como Ivan Drago en “Rocky IV” (1985), informó que se encuentra recuperado tras enfrentar un cáncer diagnosticado inicialmente en 2015.

La enfermedad volvió a aparecer en 2020 y recibió un pronóstico de “dos o tres años” de vida, según relató. Lundgren buscó una segunda opinión, siguió un régimen de tratamiento y pasó por cirugía.

El pasado noviembre anunció: “Actualización de salud: finalmente libre de cáncer, con gratitud y entusiasmo por un futuro brillante. Gracias siempre por todo su apoyo”. Este fin de semana, en el BAFTA TV Tea Party en The Maybourne Beverly Hills, el actor dijo: “Me siento bien” y aseguró que ha retomado su vida cotidiana y su actividad física.

El primer diagnóstico de Lundgren fue en 2015, cuando detectaron cáncer de pulmón. Tras entrar en remisión, la enfermedad regresó en 2020.

En ese año, durante una resonancia magnética, los médicos encontraron varios tumores, incluido uno en el hígado que había crecido “hasta el tamaño de un limón pequeño”. Según relató, el cirujano le advirtió que no le quedaban más de “dos o tres años”.

Después de esa noticia buscó otro especialista, inició un tratamiento intensivo y se sometió a una operación para extirpar varios tumores. Desde el hospital comentó: “Es el día después de mi cirugía; me extirparon un tumor, luego me extirparon otros dos que encontraron y otros tres pequeños. Ojalá lo hayan limpiado; si se muere, se muere”.

En una entrevista en el podcast de Graham Bensinger, el actor reveló que había ocultado la enfermedad durante ocho años. También habló sobre el uso de esteroides en décadas anteriores: “Probé esteroides en los años 80 y 90. No sé si tiene algo que ver con el cáncer, pero claro que me pareció que podría tener algo que ver”. Agregó: “Lo pensé, uno siempre piensa que ha cometido un error. Creo que quizá exista alguna conexión entre la terapia con testosterona y el cáncer”.

Rutina y vida actual

Durante el evento de BAFTA, Lundgren resumió: “He vuelto a la normalidad, entrenando”. Explicó que ahora se ejercita cuatro o cinco veces por semana, aunque con menor intensidad: “Me he calmado un poco. Ya no me quedo fuera hasta tan tarde. Ya no entreno tan duro, pero voy al gimnasio cuatro o cinco veces por semana”. Añadió que sigue siendo capaz de hacer “todo” lo que realizaba antes de la enfermedad: “Creo que simplemente soy un poco más amable conmigo mismo físicamente”.

El actor, padre de Ida (29) y Greta (23), fruto de su primer matrimonio con Anette Qviberg, está casado desde 2023 con Emma 0. Sobre esta etapa dijo: “Cada día estoy más agradecido por todo lo que tengo y todo lo que el universo me ha dado, y trato de disfrutar realmente de las personas que amo: mis hijos, mi esposa y mis amigos”.

También describió su enfermedad como una experiencia que le cambió la vida: “Ha sido una gran revelación y, de hecho, una experiencia positiva para mí, creo. Si no hubiera tenido cáncer, quizá habría cometido una locura y me habría suicidado de esa manera, porque antes era demasiado intensa”.

Lundgren subrayó que su estado actual se describe con un término médico: “Lo llaman NED. No hay evidencia de enfermedad”.