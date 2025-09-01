Si bien no todos los tipos de cáncer se pueden prevenir resulta fundamental adoptar un estilo de vida saludable y estar pendiente de los síntomas de alerta de esta enfermedad. Existe un indicio nocturno que podría indicar el inicio de cáncer de huesos, de hígado o leucemia. Se trata de la sudoración nocturna, episodios repetidos durante el sueño que pueden hasta empapar la pijama o las sábanas.

De acuerdo con un artículo de ‘Healthline’, revisado clínicamente por la doctora Megan Soliman, estos sudores pueden ser un síntoma temprano de esta enfermedad. Sin embargo, si la sudoración nocturna se deben a cáncer es probable que experimente otras señales, como fiebre y pérdida de peso inexplicable.

PUBLICIDAD

“No se sabe con certeza por qué algunos tipos de cáncer causan sudores nocturnos. Esto puede deberse a que el cuerpo intenta combatir la enfermedad. Los cambios en los niveles hormonales también pueden ser una causa“, explicó Soliman. Además, indicó que cuando el cáncer provoca fiebre, el cuerpo puede reaccionar con una sudoración excesiva para regular su temperatura.

Similarmente, el Instituto de Cáncer Dana-Farber (DFCI) mencionó que este síntoma se suele asociar con la leucemia y el linfoma. “En el caso de la leucemia, esta sudoración también puede deberse a episodios de fiebre durante el día. Además, los tumores carcinoides y los tumores suprarrenales también pueden provocar sudoración excesiva”, agregó.

¿Cuándo debe acudir al médico?

Si tuvo sudores nocturnos solo una o dos veces probablemente no sea necesario acudir al médico porque factores ambientales o hábitos de vida pueden ser la causa. Sin embargo, si estos episodios son frecuentes y afectan su descanso, especialmente si van acompañados de fiebre, pérdida de peso inexplicable u otros síntomas, es recomendable consultar a un profesional de salud.

Recuerde que la detección temprana de esta enfermedad es clave y, de acuerdo con la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer, podría mejorar significativamente las tasas de supervivencia.