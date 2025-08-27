“Que todos estén tranquilos, porque van a recibir sus tratamientos con el dinero que vamos a recaudar.”

Así se manifestó Raymond Arrieta, quien arrancó hoy la caminata “Da Vida: La Ñapa” con el fin de recaudar más de $2.5 millones para los pacientes del Hospital Oncológico de Puerto Rico.

El comediante y presentador llegó al Coliseo Mario “Quijote” Morales en Guaynabo acompañado de varios ciudadanos que llevaron camisetas de color naranja neón, así como sobrevivientes de cáncer que han respaldado la actividad que aspira conseguir dinero para cubrir los pagos para tratamientos y estudios especializados, facilitar la compra de medicamentos y equipos médicos, y continuar fortaleciendo la institución médica en San Juan.

“Esto va a ser una caminata histórica por ambas partes. Son muchos días, son 140 millas, ¡y hace mucho calor!“, aseguró el animador, quien contó con el apoyo del comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico, Joséph González; el cantante Ken-Y, y el doctor José Álvarez Romagosa, uno de los integrantes de los Latin Doctors, para darle rienda suelta a su recorrido alrededor de la Isla del Encanto.

“Vamos poco a poco, vamos con calma, ¡no arriesgues tu vida si no puedes venir!“, expresó Arrieta, quien hizo el llamado al pueblo para donar a la causa a traves de ”LigaCancerPR" en ATH Móvil, llamando al banco de teléfonos de “Día a día” por Telemundo, o comprando la camiseta oficial de la caminata en Me Salvé.

El comediante destacó que su meta con este evento, donde caminará de Guaynabo a Aguadilla a finales de este mes, de Añasco a Guayama del 24 al 28 de septiembre, y, finalmente, de Patillas a Cataño del 13 al 17 de noviembre, es alcanzar los $20 millones recaudados en los 16 años de la iniciativa.

“Nos faltan $2.5 millones. Ustedes me dicen si lo vamos a poder lograr... Pero yo sé que con ustedes lo vamos a hacer”, sostuvo.

Ferdinand Pérez apoya la causa

Primera Hora captó al presentador de “Jugando Pelota Dura”, Ferdinand Pérez, conmovido por la marcha a favor de los pacientes de cáncer, al tiempo que le daba dinero a los voluntarios que se acercaron.

“Este gesto que hace Raymond, para mí, no tiene precedentes. Él provoca que la gente salga de sus casas, de todas las esquinas, y que continúe ahora comprometiéndose con este tema ahora”, expresó el exrepresentante, al tiempo que destacó haber aprovechado los servicios del Hospital Oncológico mientras enfrentaba un diagnóstico de cáncer de cabeza y cuello en marzo de 2023.

“¡Es impresionante ver el apoyo de la gente! ¡Raymond es tremendo tipo! Me emociono al hablar de él“, manifestó el anfitrión del espacio de análisis político de TeleOnce, a quien se le quebrantó la voz al elogiar a Arrieta, quien se dirigió hasta el Drive In Plaza de Bayamón para recorrer 8.1 millas.

La caminata “Da Vida: La Ñapa” sigue este jueves, desde la urbanización Las Colinas en Toa Baja, y culminará en el Centro de Recepciones de Vega Alta, con el fin de recorrer unas 7.3 millas.