( The Associated Press )

Gigi Hadid decidió responder a las críticas que ha recibido por su físico.

La modelo reveló padece una rara enfermedad autoinmune llamada tiroiditis de Hashimoto, una condición que afecta la glándula tiroides y ha provocado cambios significativos en su cuerpo a lo largo de los años.

Hadid se reifirió al tema en una publicación que luego eliminó en la red social X (Twitter). Compartió que ha estado lidiando con esta enfermedad desde hace varios años, aunque el diagnóstico llegó después de haber iniciado su carrera en las pasarelas.

La joven modelo explicó que antes de ser diagnosticada, su cuerpo presentaba síntomas como retención de líquidos e inflamación, lo que provocó que algunas personas la consideraran “demasiado grande” para el mundo de la moda.

PUBLICIDAD

“Para aquellos que están tan decididos a explicar por qué mi cuerpo ha cambiado a lo largo de los años, es posible que no sepan que cuando comencé a los 17 años todavía no me habían diagnosticado la enfermedad de Hashimoto”, escribió Hadid en su publicación. A pesar de los desafíos que ha enfrentado, la modelo afirmó que con el tratamiento adecuado ha logrado mejorar su salud, aunque esto ha venido acompañado de una notable pérdida de peso.

Hadid subrayó que su delgadez actual no refleja necesariamente la imagen que desea proyectar, sino que es el resultado de un mejor manejo de su enfermedad. “Puede que sea ‘demasiado flaca’ para ti. Honestamente, no es lo que quiero ser, pero me siento más saludable internamente y sigo aprendiendo y creciendo con mi cuerpo todos los días, como todos”, agregó.

La modelo también negó las acusaciones de que su cambio físico podría estar relacionado con el uso de drogas: “No es para juzgar a los demás, pero las drogas no son lo mío. Dejen de ponerme en esa caja solo porque no entienden la forma en que mi cuerpo ha madurado”, afirmó contundentemente.

La pareja de Bradley Cooper hizo un llamado a la empatía en las redes sociales, instando a sus seguidores a ser más comprensivos: “Usa tu energía para apoyar a aquellos que admiras en lugar de ser cruel con ellos”, sentenció Hadid.

¿Qué es Hashimoto?

La tiroiditis de Hashimoto es un trastorno autoinmunitario que puede causar hipotiroidismo, una condición en la que la glándula tiroides no produce suficientes hormonas.

Según el Instituto Nacional de Salud de EE.UU., en raras ocasiones, esta enfermedad puede causar hipertiroidismo, o tiroides hiperactiva. Las personas con esta condición producen anticuerpos que atacan la glándula tiroidea, lo que lleva a una variedad de síntomas que pueden afectar la calidad de vida.