El merenguero Manny Manuel recurrió a sus redes sociales para pedir oraciones para el titiritero y creador del personaje La Comay, Antulio “Kobbo” Santarosa.

“Señores!!!… Mi estimado Kobbo Santarossa (que bastante peleo (en buena Lid) Está pasando por un GRAN MOMENTO DIFÍCIL y Yo pido Eleven sus Plegarias para que esto pase.... No Puedo dar detalles (BUT) Sus Oraciones serán esenciales. DIOS PROTEJA NUESTRA ISLA... Lo que se avecina no es fácil”, publicó el artista en el área de stories de Instagram. El texto está acompañado por una imagen de unas manos en oración.

El popular programa de chismes “La Comay”, del cual el merenguero llegó a ser objeto de burlas, salió del aire el pasado 22 de diciembre.

“Lamentamos muchísimo que esto sea así, pero la vida es así señores... Esto no es un chiste, esto es serio, esto es cierto, el programa de nosotros, La Comay, vamos a estar hasta diciembre 22 del 2023″, anunció el 4 de diciembre Kobbo Santarrosa, en el programa. Un día después, la gerencia del canal Teleonce se expresó sobre la conclusión del espacio.

“Nuestro deseo era continuar presentando cada tarde “La Comay”, un espacio que era disfrutado por una amplia audiencia en la Isla cada tarde. Sin embargo, entendemos y apoyamos la decisión del Sr. Santarrosa de llevar una vida más tranquila. Le deseamos el mayor de los éxitos y que pueda disfrutar de esta nueva etapa”, indicó Lenard Liberman, presidente de Liberman Media Group, compañía dueña de Teleonce.

