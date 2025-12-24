David Adam Williams, conocido por su audiencia como Adam the Woo, fue encontrado sin vida luego de que las autoridades del condado de Osceola intervinieran en su residencia el 22 de diciembre. Tenía 51 años y vivía en Celebration, una localidad del centro de Florida.

Qué se sabe sobre la muerte del youtuber Adam the Woo

Según la información oficial, el cuerpo fue hallado tras un aviso de un allegado que, al no obtener respuesta a reiterados intentos de contacto, decidió verificar su estado.

La persona utilizó una escalera para observar por una ventana del tercer piso y advirtió que Williams permanecía inmóvil sobre una cama.

“La residencia fue asegurada y no se estableció contacto con el hombre adulto que residía allí”, relató un portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Osceola (OCSO, por sus siglas en inglés) a People. Ante esa situación, se dio aviso a las autoridades.

Personal policial y equipos de emergencia ingresaron posteriormente a la vivienda y constataron el fallecimiento en el lugar. Según el portavoz, los agentes llegaron a las 14.53 hs (hora local).

PUBLICIDAD

Relacionadas Hallan muerto al reconocido youtuber Adam the Woo en su hogar en Florida

De acuerdo con TMZ, el padre de Williams, quien reside en la zona, fue notificado formalmente. Las autoridades indicaron además que el amigo que alertó sobre la situación lo había visto con vida el día previo, lo que acotó el marco temporal en el que se produjo el fallecimiento.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente el motivo exacto del fallecimiento del youtuber. El médico forense del condado tiene a su cargo la realización de una autopsia, cuyos resultados serán clave para establecer la causa y las circunstancias de la muerte, que, según la OCSO, continúa bajo investigación.

Quién era Adam the Woo y por qué fue una figura relevante en YouTube

David Adam Williams fue uno de los creadores que impulsó el formato de videoblog de viajes en YouTube desde sus primeros años. Comenzó a subir contenido en 2009, cuando la plataforma aún no tenía el alcance ni la estructura actual.

Su propuesta se centró desde el inicio en recorrer lugares poco documentados y compartir experiencias de manera directa. Según Fox4, durante sus primeros años, viajó por distintos puntos del país norteamericano en una furgoneta con las donaciones de su audiencia.

Ese estilo marcó una etapa inicial de su canal, donde predominaban visitas a sitios abandonados, parques de diversiones fuera de servicio y locaciones vinculadas al cine y la televisión.

En 2012 lanzó The Daily Woo, un segundo canal que rápidamente se convirtió en su espacio principal. Allí se propuso publicar un video diario durante cinco años consecutivos, objetivo que sostuvo con regularidad.

Uno de los hitos de la carrera de Adam the Woo fue documentar viajes por los 50 estados de Estados Unidos. A lo largo de los años, sus videos mostraron rutas secundarias, atracciones de carretera, barrios residenciales y espacios urbanos con poca cobertura mediática.

PUBLICIDAD

En los últimos tiempos, Williams había comenzado a ampliar su contenido hacia destinos internacionales, lo que marcó una nueva etapa en su canal.

Su último video fue publicado el 21 de diciembre, apenas un día antes de ser encontrado sin vida. En ese contenido, de casi media hora, recorría su ciudad de residencia y mostraba las decoraciones navideñas de distintos barrios de Celebration.

Al momento de su muerte, el canal cuenta con 748 mil suscriptores.

Los amigos del youtuber lo despiden en las redes sociales

La noticia de la muerte de David Adam Williams generó múltiples reacciones entre creadores de contenido y seguidores. Amigos cercanos publicaron mensajes en redes sociales para expresar su impacto y pedir respeto por la familia mientras se esclarecen los hechos.

“El mundo ha perdido a un gigante, y yo he perdido a un amigo más cercano que la sangre”, dijo Justin Scarred, también youtuber y amigo personal de Williams, en una publicación de Facebook. “Amaba a este hombre con todo mi corazón y no sé qué hacer ni qué decir. Por favor, oren por sus padres, Jim y June, y su hermana Faith”, agregó.

Otro colega y amigo, como Chris Yon, compartió en Instagram recuerdos recientes y destacó que habían estado con él pocos días antes del fallecimiento. “No puedo creer que esté escribiendo esto... Estoy absolutamente devastado”, dijo.