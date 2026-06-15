Gaspar Prim, el popular creador de contenido argentino conocido en redes sociales como Gaspi, falleció este domingo en un accidente aéreo ocurrido en Brasil, donde dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo. El siniestro dejó un saldo de seis víctimas mortales, según reportó CNN Brasil.

El accidente ocurrió el 14 de junio en Río de Janeiro. De acuerdo con la información disponible, ninguna de las personas que viajaban en las aeronaves sobrevivió al impacto.

Uno de los helicópteros era pilotado por Alexandre Souza y transportaba a Gaspi, al cantante estadounidense Oliver Tree, además de Lucas Brito Chaves y Lucas Vignale. La segunda aeronave era conducida por Charles Marsillac, quien viajaba solo.

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Las autoridades brasileñas confirmaron el accidente mediante un comunicado emitido por la Policía Civil del Estado de Río de Janeiro. Según indicaron, la investigación continúa en manos de la 42ª Comisaría de Policía.

“Se realizó un examen forense en el lugar y los agentes están a la espera del informe del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos”, señalaron las autoridades, que aún trabajan para determinar las causas de la colisión.

La noticia ha provocado una ola de reacciones en redes sociales, donde Gaspi había construido una de las comunidades digitales más grandes de Argentina. El influencer acumulaba más de siete millones de seguidores entre YouTube, Instagram y X, plataformas en las que se hizo conocido por sus videos de humor y contenido viral.

Su última publicación fue compartida el pasado 9 de junio, cuando adelantó a sus seguidores un próximo proyecto realizado junto al canal de YouTube Blender.

Tras conocerse su fallecimiento, Blender informó que rendiría homenaje al creador de contenido con una publicación especial. Mientras tanto, cientos de fanáticos han inundado las redes sociales de Gaspi con mensajes de despedida, agradecimientos y muestras de cariño, recordando el impacto que tuvo en el entretenimiento digital de habla hispana.