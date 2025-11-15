Hay conmoción en Sudáfrica luego de que se conociera la noticia de la muerte de Mynie Steffens, una reconocida chef, escritora y presentadora de televisión.

La mujer de 43 años falleció en un accidente aéreo cuando cruzaba por la provincia de Cabo Oriental. Según datos reportados por las autoridades, Steffens era la única ocupante del helicóptero que se accidentó.

Steffens era una piloto certificada y se encontraba fumigando cultivos en una granja de Patensie al momento del siniestro. Autoridades creen que habría chocado contra cables de alta tensión.

“La información de la que disponemos indica que el piloto estaba llevando a cabo un vuelo de operación de control de plagas cuando el helicóptero impactó contra cables de alta tensión y se estrelló. El helicóptero sufrió daños sustanciales debido a la fuerza del impacto”, declararon las autoridades al medio George Herald.

PUBLICIDAD

La aeronave habría perdido el control luego de la colisión y se precipitó a tierra. El hecho fue reportado a las 8:00 a.m. del lunes 10 de noviembre. Los servicios de emergencia se acercaron a la zona para investigar lo ocurrido.

¿Quién era Mynie Steffens?

La mujer de 43 años era ampliamente reconocida en su país por ser la presentadora principal del programa “Speel met Vuur”. Llevaba 10 años de carrera en la televisión sudafricana gracias a su carisma con la audiencia.

Una de sus compañeras de programa, Aldi Van der Walt, lamentó lo sucedido y recordó a Mynie Steffens por su profesionalidad y alegría en el lugar de trabajo.

“Tenía un gran corazón, un alma gentil, el pegamento que mantenía unidas a las personas. Vivía la vida al máximo, siempre llena de ideas que transformaba en éxitos”, indicó Aldi Van der Walt.

Además del show de televisión, la mujer escribió un libro de recetas que llevaba el mismo nombre de su programa. La mayoría de sus creaciones eran para personas que seguían dietas veganas o vegetarianas.