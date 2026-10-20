La camerunesa Solange Omon se convirtió este domingo en el nuevo ángel de Victoria’s Secret, tras participar en el concurso Angels Among Us, el reality show que donde se postularon más de 100,000 concursantes.

El show llevó semana a semana la evolución de las chicas que querían portar las alas más famosas de un desfile de moda interior femenina.

La modelo africana es la mayor de seis hermanos y se mudó de Camerún “cuando era muy joven”, de acuerdo a lo que contó en un video para el canal de Youtube de Victoria ‘s Secret.

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Sus padres son originarios de la República Centroafricana; sin embargo, las guerras que han azotado ese territorio llevaron a sus consanguíneos a irse a Camerún (donde nació) y luego a Estados Unidos.

La joven comentó que le gusta salir de compras, caminar y pasar tiempo con amigos y familiares.

Según contó en el audiovisual, cuando arribó a Norteamérica se mudó con sus familiares a un apartamento de cuatro habitaciones donde tenían que pagar 2,000 dólares.

“Tuve que comenzar a trabajar, tuve que ayudar a pagar las deudas. Yo también tengo hermanos y ellos quieren teléfonos, televisores en el hogar. Es bueno, pero es como que yo me sintiera preocupada todos los días”, declaró.

Omon también explicó que antes de participar en el evento tuvo que decidir si continuar en su trabajo o perseguir un sueño que sus jefes no entendían.

Uno de los logros más rápidos y visibles de la joven se puede notar en su Instagram, red social donde alcanzó los 10,000 seguidores y aprovechó para agradecer a su audiencia con el mensaje “Hola nenas ¡Gracias por los 10k!”.

Este domingo Solange Omon fue seleccionada sobre la dominicana Andreía Martínez; y la estadounidense Tatyana Tinsley. La joven de Camerún cumplió un gran sueño, pero no solo para ella. Su historia, sus raíces, todo lo que ha dejado atrás y lo que abraza en el presente también es parte de este triunfo.