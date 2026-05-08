Darren Jason Watkins Jr., mejor conocido como “IShowSpeed”, cautivó esta pasada semana la atención de muchos al convertir a Puerto Rico en escenario de sus más recientes transmisiones en vivo por YouTube.

El creador de contenido estadounidense se gozó su pasadía en la Isla del Encanto, donde se reunió con figuras conocidas como De La Ghetto y Eladio Carrión en el Viejo San Juan, quien lo conectó a una videollamada con Daddy Yankee; llegó hasta el barrio La Perla donde encontró al púgil Xander Zayas; y hasta bailó al ritmo de “Suavemente” junto a su exponente original, Elvis Crespo, logrando recopilar más de 2.7 millones de espectadores en su intervención de sobre cinco horas.

PUBLICIDAD

¿Pero quién es este joven que cuenta con más de 53 millones de suscriptores en la plataforma de “streaming” gratuita de Google? Primera Hora te comparte unos datos del influencer.

Speed nació el 21 de enero de 2005 en Cincinnati, Ohio, de madre de origen ghanés, y empezó a ganar popularidad durante la pandemia del COVID-19 con sus reacciones histriónicas durante sus transmisiones de “playthroughs” que sus seguidores compartía a través de clips en TikTok, convirtiéndose al instante en un fenómeno del internet. Su comportamiento, no obstante, lo ha llevado a recibir prohibiciones en Twitch, por lo que ahora comenzó a mover su actividad en YouTube.

Speed también es conocido por su filantropía. En 2023, donó más de 50 mil dólares a las víctimas de los terremotos de Turquía y Siria. Ese mismo año, participó en un combate benéfico contra su colega KSI, logrando recaudar más de 50 mil libras para la Fundación Anthony Walker.

Para el año 2024, Speed se alzó con el premio de “‘Streamer’ del Año” en los Streamer Awards, esto se produce al tiempo en que se convirtió en el único creador de contenido en conseguir más de un millón de espectadores concurrentes en una transmisión en vivo en Indonesia.

Speed estuvo en Puerto Rico, donde no sólo fue recibido por artistas y deportistas reconocidos de la nación, pero también visitó los lugares emblemáticos de la capital, como la Plaza del Quinto Centenario, el Puente Dos Hermanos, donde se llegó a zambullir junto a otros residentes, la Placita de Santurce, el Coliseo Roberto Clemente, donde se encontró con el alcalde Miguel Romero Lugo, quien le entregó una proclama, y hasta festejó en la Calle Cerra en Santurce.

Speed no se quedó en la Isla del Encanto, dado que llegó a brincar a República Dominicana, donde fue recibido por figuras como Santiago Matías “Alofoke”, David Ortiz y Gabi Desangles, y no dejó su explosiva personalidad a un lado mientras recorría la Zona Colonial de Santo Domingo.

El viaje fue una parada de una gira por el Caribe de 15 paradas que comenzó el 25 de abril, que ha incluido a Trinidad y Tobago, Granada, Barbados, Santa Lucía, Dominica, Antigua y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.