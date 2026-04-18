La WWE presentará este fin de semana WrestleMania 42, el evento de lucha libre más importante del año, en el que durante dos noches sus principales estrellas acapararán la atención de miles de fanáticos en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

La cartelera tiene programadas 13 luchas: siete el sábado y seis el domingo. La pelea principal del sábado será entre Cody Rhodes y Randy Orton por el campeonato indiscutido de la WWE, mientras que la estelar del domingo enfrentará a CM Punk y Roman Reigns por el título mundial peso pesado.

También será la segunda edición consecutiva de WrestleMania que se celebra en Las Vegas, y se espera un público de sobre 42,000 personas en ambas noches.

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El evento se transmitirá en Puerto Rico a través de la aplicación de ESPN, como parte del plan ESPN Unlimited a un costo de $29.99 al mes.

Comenzará a las 6:00 p.m. ambos días. La primera hora podrá ser vista el sábado de forma gratuita por ESPN2 y el domingo por ESPN.

La velada contará con la participación de celebridades como Logan Paul y IShowSpeed, quienes estarán en acción durante la primera hora del sábado. A continuación, una mirada a todas las peleas de WrestleMania 42:

Sábado

LuchadoresEstipulaciones
Logan Paul, Austin Theory e IShowSpeed​​ acompañados por Paul Heyman vs. Jey Uso, Jimmy Uso y LA Knight
Lucha de parejas de seis hombres
Jacob Fatu vs. Drew McIntyre
Lucha no sancionada
Stephanie Vaquer (c) vs. Liv Morgan
Lucha individual por el campeonato mundial femenino
AJ Lee (c) vs. Becky Lynch
Campeonato intercontinental femenino
Nia Jax y Lash Legend (c) vs. Charlotte Flair y Alexa Bliss vs. Bayley y Lyra Valkyria vs. Nikki Bella y Brie Bella
Fatal Four-way por los campeonatos femeninos de pareja
Seth Rollins vs. Gunther
Lucha individual
Cody Rhodes (c) vs. Randy Orton acompañado por Pat McAfee
Lucha individual por el campeonato indiscutido de WWE

Domingo

LuchadoresEstipulaciones
Brock Lesnar acompañado por Paul Heyman vs. Oba Femi
Lucha individual
Penta (c) vs. Je’Von Evans vs. Dragon Lee vs. JD McDonagh vs. Rusev vs. Rey Mysterio
Lucha de escaleras por el campeonato intercontinental
Jade Cargill (c) vs. Rhea Ripley
Lucha individual por el campeonato femenino de WWE
Sami Zayn (c) vs. Trick Williams acompañado por Lil Yachty
Lucha individual por el campeonato de Estados Unidos
“The Demon” Finn Bálor vs. Dominik Mysterio
Lucha individual
CM Punk (c) vs. Roman Reigns
Lucha individual por el campeonato mundial peso pesado