Todo lo que debes saber sobre WrestleMania 42: luchas, sede y dónde se transmitirá en Puerto Rico
La esperada cartelera de la WWE contará con 13 luchas, que se llevarán a cabo entre el sábado y el domingo.
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La WWE presentará este fin de semana WrestleMania 42, el evento de lucha libre más importante del año, en el que durante dos noches sus principales estrellas acapararán la atención de miles de fanáticos en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.
La cartelera tiene programadas 13 luchas: siete el sábado y seis el domingo. La pelea principal del sábado será entre Cody Rhodes y Randy Orton por el campeonato indiscutido de la WWE, mientras que la estelar del domingo enfrentará a CM Punk y Roman Reigns por el título mundial peso pesado.
También será la segunda edición consecutiva de WrestleMania que se celebra en Las Vegas, y se espera un público de sobre 42,000 personas en ambas noches.
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El evento se transmitirá en Puerto Rico a través de la aplicación de ESPN, como parte del plan ESPN Unlimited a un costo de $29.99 al mes.
Comenzará a las 6:00 p.m. ambos días. La primera hora podrá ser vista el sábado de forma gratuita por ESPN2 y el domingo por ESPN.
La velada contará con la participación de celebridades como Logan Paul y IShowSpeed, quienes estarán en acción durante la primera hora del sábado. A continuación, una mirada a todas las peleas de WrestleMania 42:
Sábado
|Luchadores
|Estipulaciones
|Logan Paul, Austin Theory e IShowSpeed acompañados por Paul Heyman vs. Jey Uso, Jimmy Uso y LA Knight
|Lucha de parejas de seis hombres
|Jacob Fatu vs. Drew McIntyre
|Lucha no sancionada
|Stephanie Vaquer (c) vs. Liv Morgan
|Lucha individual por el campeonato mundial femenino
|AJ Lee (c) vs. Becky Lynch
|Campeonato intercontinental femenino
|Nia Jax y Lash Legend (c) vs. Charlotte Flair y Alexa Bliss vs. Bayley y Lyra Valkyria vs. Nikki Bella y Brie Bella
|Fatal Four-way por los campeonatos femeninos de pareja
|Seth Rollins vs. Gunther
|Lucha individual
|Cody Rhodes (c) vs. Randy Orton acompañado por Pat McAfee
|Lucha individual por el campeonato indiscutido de WWE
Domingo
|Luchadores
|Estipulaciones
|Brock Lesnar acompañado por Paul Heyman vs. Oba Femi
|Lucha individual
|Penta (c) vs. Je’Von Evans vs. Dragon Lee vs. JD McDonagh vs. Rusev vs. Rey Mysterio
|Lucha de escaleras por el campeonato intercontinental
|Jade Cargill (c) vs. Rhea Ripley
|Lucha individual por el campeonato femenino de WWE
|Sami Zayn (c) vs. Trick Williams acompañado por Lil Yachty
|Lucha individual por el campeonato de Estados Unidos
|“The Demon” Finn Bálor vs. Dominik Mysterio
|Lucha individual
|CM Punk (c) vs. Roman Reigns
|Lucha individual por el campeonato mundial peso pesado