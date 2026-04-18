( Suministrada / WWE )

La WWE presentará este fin de semana WrestleMania 42, el evento de lucha libre más importante del año, en el que durante dos noches sus principales estrellas acapararán la atención de miles de fanáticos en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

La cartelera tiene programadas 13 luchas: siete el sábado y seis el domingo. La pelea principal del sábado será entre Cody Rhodes y Randy Orton por el campeonato indiscutido de la WWE, mientras que la estelar del domingo enfrentará a CM Punk y Roman Reigns por el título mundial peso pesado.

También será la segunda edición consecutiva de WrestleMania que se celebra en Las Vegas, y se espera un público de sobre 42,000 personas en ambas noches.

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El evento se transmitirá en Puerto Rico a través de la aplicación de ESPN, como parte del plan ESPN Unlimited a un costo de $29.99 al mes.

Comenzará a las 6:00 p.m. ambos días. La primera hora podrá ser vista el sábado de forma gratuita por ESPN2 y el domingo por ESPN.

La velada contará con la participación de celebridades como Logan Paul y IShowSpeed, quienes estarán en acción durante la primera hora del sábado. A continuación, una mirada a todas las peleas de WrestleMania 42:

Sábado

Luchadores Estipulaciones Logan Paul, Austin Theory e IShowSpeed​​ acompañados por Paul Heyman vs. Jey Uso, Jimmy Uso y LA Knight Lucha de parejas de seis hombres Jacob Fatu vs. Drew McIntyre Lucha no sancionada Stephanie Vaquer (c) vs. Liv Morgan Lucha individual por el campeonato mundial femenino AJ Lee (c) vs. Becky Lynch Campeonato intercontinental femenino Nia Jax y Lash Legend (c) vs. Charlotte Flair y Alexa Bliss vs. Bayley y Lyra Valkyria vs. Nikki Bella y Brie Bella Fatal Four-way por los campeonatos femeninos de pareja Seth Rollins vs. Gunther Lucha individual Cody Rhodes (c) vs. Randy Orton acompañado por Pat McAfee Lucha individual por el campeonato indiscutido de WWE

Domingo