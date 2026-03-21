El legendario baloncelista Dennis Rodman será exaltado al Salón de la Fama de la WWE, informó el viernes Shams Charania de ESPN y posteriormente lo confirmó la empresa de lucha libre.

Rodman, cinco veces campeón de la NBA con los Pistons de Detroit y los Bulls de Chicago, ha participado en cuatro peleas de lucha libre, tres de ellos en la desaparecida WCW.

Debutó en dicha compañía en 1997 y hasta faltó a un entrenamiento durante las Finales de la NBA de 1998 para aparecer en “WCW Monday Nitro”, donde luchó en pareja junto a Hulk Hogan para enfrentarse a Diamond Dallas Page y Karl Malone. Además, formó parte de la icónica facción nWo.

Earlier today, it was announced by @ESPN's @ShamsCharania that @dennisrodman will be inducted into the WWE Hall of Fame! 👏👏👏



The 2026 #WWEHOF Ceremony will take place Friday, April 17 in Las Vegas as part of WrestleMania 42 week.



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El exjugador sería incluido en una sección de celebridades del Salón de la Fama de la WWE, en la que ya figuran personalidades como Mike Tyson, Muhammad Ali y Donald Trump. La ceremonia se llevará a cabo el viernes 17 de abril en Las Vegas, en la víspera de WrestleMania 42.