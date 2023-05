El nombre del rapero JC Reyes se ha convertido en tendencia en las redes sociales, por un acto que ha sido catalogado como violencia digital. Reyes, a través de su cuenta oficial de Instagram, decidió compartir un par de fotografías de la cantante Rosalía, en las que aparecía con el torso desnudo a excepción de unos emojis colocados en sus pechos. Las imágenes, que fueron retocadas, generaron gran polémica, pues mientras él aseguraba que eran “lo mejor que verás hoy”, la intérprete de “Motomami” calificó este hecho como un tipo de violencia que “da asco”.

Por su parte, los usuarios también mostraron su descontento y tacharon a Reyes de “machista”, misógino” y de comentar la “sexualización de las mujeres”; si embargo, poco pudo importarle el escándalo, ya que continuó alimentando los dimes y diretes asegurando que las postales se las había mandado la propia Rosalía, incluso, pidió a sus seguidores que le dejaran de insistir para que subiera más contenido, pues eso lo convertiría en un “sinvergüenza”: “No me pidan más fotos de la chavala, que no puedo estar subiendo las fotos que me manda a mí”, dijo en una transmisión en vivo.

Aunque el cantante ha cobrado gran relevancia gracias a esta lamentable situación, incluso sus números en plataformas han ido subiendo, muchos se han preguntado si JC Reyes ya era conocido antes del escándalo que provocó y que tanto ha celebrado; la respuesta es sí, pero no por las razones correctas.

¿Quién es JC Reyes?

Su nombre real es Juan Manuel Cortes Reyes, nació en 1999 y es originario de Sevilla, España. Inició en la industria musical en 2017, pero su nombre no se empezó a escuchar sino hasta tres años después, gracias a su sencillo 34 Amor y Mafia junto a Camin, tema que cuenta con 89 millones de reproducciones en Spotify.

En marzo de 2021 publicó su primer disco de estudio, “Los Green Lanters” y ese mismo año se convirtió en noticia, pero no por su música, sino porque estuvo involucrado en un caso de asalto. En abril del 2021 fue detenido por un robo con armas de fuego a dos ciudadanos alemanes en Sevilla; adem{as le fueron imputados los delitos de lesiones, portación de armas ilícito y tráfico de drogas.

A pesar de lo delicado de las acusaciones, del caso no se supo más y para 2022 Reyes continuó con su carrera artística. En ese entonces su disco “Coronamos” alcanzó gran relevancia en el género urbano y temas como “La 13 14″ y “Tiene el cielo ganao” se volvieron virales.

Además ha colaborado con grande exponentes de la escena musical española, como Prok, El Jincho o Quevedo, este último conocido por su participación en “Music Session 52″ de Bizarrap.

El rapero andaluz comenzó con su gira por España el pasado 4 de mayo y ahora cuenta con casi 4 millones de oyentes en Spotify.