El matrimonio de Sofía Vergara y Joe Manganiello llega a su fin después de siete años. Así lo informó la pareja en un mensaje que confirmó su decisión de divorciarse. “Como dos personas que se aman y se preocupan mucho, pedimos cortesmente que se respete nuestra privacidad en este momento mientras navegamos por esta nueva fase de nuestras vidas”.

Según fuentes cercanas, la separación se veía venir, puesto que la famosa actriz, recordada estrella de la exitosa serie Modern Family (2009 -2020) y su esposo, también actor, habían tenido un distanciamiento paulatino que fue percibido incluso en sus redes sociales, tanto que en el reciente cumpleaños 51 de la barranquillera, el mensaje de felicitación de Manganiello fue tildado por los internautas como demasiado frío.

Pero ¿quién es Manganiello?. Su nombre de pila es Joseph Michael Manganiello, nacido en Pittsburg, Pensilvania, en 1976, en una familia de ascendencia italiana. En sus comienzos quiso ser deportista profesional pero termpranamente se encaminó a la actuación.

Es recordado por el papel de Flash Thompson en Spider-Man. Y también como el hombre lobo Alcide Herveaux, de la serie True Blood, de HBO. Ha tenido participaciones en películas como Magic Mike, Pee-wee’s Big Holiday, What to Expect When You’re Expecting , Sabotage, Rampage y Shoplifters of the World, una comedia inspirada en la música y legado de la banda The Smiths.

Manganiello también ha trabajado como productor, filántropo y es autor del libro Evolution (2013).

Según contó el mismo Manganiello hace unos años en una entrevista con The Jess Cagle Show, programa de la cadena de radio SiriusXM, sintió el flechazo desde que vio por primera vez a Vergara en 2014 durante una celebración de la productora de ‘Modern Family’. “Ella llevaba un vestido que le sentaba genial y yo no podía dejar de mirarla”, contó.

Sin embargo, no se quiso acercar de inmediato a la actriz porque en ese tiempo ella mantenía una relación con el empresario Nick Loeb. Pero Jesse Tyler Ferguson le dijo a Joe que Sofía quería conocerlo ya que era una gran fan suya.

Después de eso, él obtuvo el teléfono de la actriz, empezaron a salir y en 2015 la boda se realizó. Sin embargo, indicó que en la segunda cita había hablado con la colombiana sobre su reciente ruptura: “Mira, es posible que necesites estar soltera. Y entiendo eso. Ahora no puedo prometerte que estaré allí al final de tu proceso. Pero, si necesitas estar soltera, lo entenderé”.

Manganiello además le puso una edición de la revista People en la que estaba entre los más sexis del mundo. “Lo puse sobre la mesa y dije, ‘Número uno’. Y luego lo deslicé a través de la mesa hacia ella”, a lo que la actriz empezó a ojear la revista para ver quién más estaba en la lista, a modo de broma.