Con solo 23 años, Leah Halton se ha convertido en una sensación viral en las redes sociales, especialmente en TikTok, donde un video de 14 segundos la ha catapultado a la fama mundial. Descubre quién es esta joven australiana que está dando de qué hablar.

En el incontenible mundo de las redes sociales, Leah Halton se ha destacado en el mundo digital.

La australiana de 23 años ha conquistado la aplicación china con un breve clip de 14 segundos en el que interpreta un fragmento de la canción “Praise Jah In The Moonlight” de YG Marley mientras hace muecas, acumulando millones de visualizaciones y me gusta en todo el mundo. Actualmente, cuenta con más de 7.9 millones de seguidores en esta plataforma.

PUBLICIDAD

¿Quién es Leah Halton?

Sin embargo, su fama no solo se limita a TikTok. Leah también ha consolidado una sólida presencia en otras redes sociales, como Instagram, donde supera el millón de seguidores, y YouTube, donde cuenta con aproximadamente 1.2 millones de seguidores.

Leah nos comparte su vida diaria, sus rutinas de maquillaje, skincare y a eventos en la que la invitan.

Leah comparte regularmente contenido sobre su vida diaria y los desafíos que enfrenta como modelo. Su video viral ya ha superado los 477 millones de reproducciones, 900 mil comentarios y 38 millones de me gusta, y estas cifras continúan en aumento, mostrando su impacto en la audiencia.

Además, el audio de “Praise Jah in the Moonlight” de YG Marley ha ganado popularidad gracias a TikTok. Este tema, que cuenta con la voz de Lauryn Hill y un sample de su abuelo Bob Marley, ha escalado en las listas de reproducción en varias partes del mundo, impulsado por la viralización en la plataforma.