Moria Casán es mucho más que una figura de la televisión argentina. Actriz, vedette, conductora, empresaria y una de las personalidades más provocadoras del espectáculo de su país, construyó durante más de cinco décadas un personaje que terminó convirtiéndose en parte de la cultura popular argentina.

Ahora, su historia llega a Netflix con “Moria”, una serie de ficción inspirada en su vida que se estrenó el 14 de agosto de 2026, justo cuando la artista celebra sus 80 años. La producción recorre distintas etapas de su vida y carrera, pero lo hace desde una mirada particular: la propia Moria participa en la narración y se presenta como la “titiritera” de su historia.

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De Ana María Casanova a Moria Casán

Su nombre real es Ana María Casanova. Nació el 16 de agosto de 1946 en Buenos Aires, Argentina. Después de terminar la escuela secundaria comenzó a estudiar Derecho, pero su vida tomó otro rumbo cuando decidió ingresar al mundo del espectáculo.

Su llegada al teatro ocurrió a finales de los años 60 y principios de los 70. Allí comenzó a destacarse como vedette y rápidamente se convirtió en una de las figuras de la revista porteña, un género teatral que combinaba humor, música, baile y grandes figuras femeninas.

Su personalidad, presencia escénica y capacidad para provocar hicieron que trascendiera el escenario.

Con el paso de los años, Moria también incursionó en el cine y protagonizó numerosas comedias, además de trabajar en televisión. Desde mediados de los años 80 consolidó otra faceta de su carrera como conductora y figura de programas de entretenimiento y entrevistas.

Una mujer que convirtió la provocación en una marca

Uno de los elementos que distinguen a Moria Casán es su capacidad para reinventarse.

Su carrera estuvo marcada por la sensualidad, el humor, la polémica y una personalidad directa que terminó convirtiéndose en su sello. También fue una figura habitual de las revistas de espectáculos y de la televisión argentina.

A lo largo de los años, sus frases, enfrentamientos y opiniones sobre otros famosos contribuyeron a convertirla en un personaje permanente de la cultura mediática argentina.

Pero Moria también desarrolló una faceta empresarial y vinculada a la producción artística. En 2007 abrió una escuela de arte y en 2010 una sala del Teatro Broadway de Buenos Aires recibió su nombre.

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Su hija interpreta una de las etapas de su vida

Uno de los detalles más llamativos de la producción de Netflix es que tres actrices interpretan a Moria en diferentes momentos de su vida: Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth.

Sofía Gala tiene además un vínculo muy especial con la historia porque es hija de Moria Casán.

La serie no busca ser una biografía tradicional. Netflix la presenta como una ficción en la que Moria se desdobla, reconstruye su pasado y participa activamente en la manera en que se cuenta su propia historia.

La trama comienza con Moria celebrando sus 80 años y desde allí recorre diferentes momentos de su trayectoria, desde sus primeros pasos en el espectáculo hasta convertirse en una de las artistas más reconocibles de Argentina.

¿Por qué Moria Casán es tan famosa en Argentina?

Para entender la importancia de Moria hay que verla como algo más que una actriz o conductora.

Durante décadas, consiguió mantenerse vigente mientras cambiaban las modas, los programas de televisión y las generaciones de artistas. Pasó por el teatro, el cine y la televisión y logró convertir su propia personalidad en una marca.

Su estilo irreverente y su capacidad para generar titulares la transformaron en una figura difícil de encasillar. El País la describe como una personalidad que hizo de su vida un espectáculo y que convirtió la transgresión en una característica central de su identidad pública.

Netflix apuesta ahora por llevar ese fenómeno al público internacional con una producción que no pretende simplemente contar quién fue Moria Casán, sino mostrar cómo ella misma construyó el personaje que durante décadas ha estado bajo los reflectores.

“Moria” está disponible en Netflix y cuenta con ocho episodios. La serie está dirigida y escrita por Javier Van de Couter y producida por About Entertainment.