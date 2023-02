“Todo comenzó en la playa, en una de las cosas que nos apasiona”.

Con esta expresión, el presentador Ramón “Gato” Gómez hace referencia a cuando sintió la fuerte atracción por su pareja, Paola Ramírez Rivera, en 2019. Se conocieron en 2018 a través de una dinámica de trabajo en Ponce, su ciudad natal, para animar un evento. Pero el flechazo no fue inmediato.

“Fue la primera vez que la vi, simplemente, una relación de trabajo”, rememoró sobre su encuentro con la también ponceña. “No fue hasta más adelante, en otro evento que se hizo en Isla Cardona, en Ponce, que es una islita rodeada de playas, ahí fue como que el ‘click’”, añadió el talento de Telemundo en un encuentro con Primera Hora en el Fairmont El San Juan Hotel.

PUBLICIDAD

La risueña enamorada compartió detalles sobre la interacción durante aquel reencuentro. “La realidad es que como estábamos de trabajo, simplemente le dije ‘Gato, vienes conmigo, voy a estar contigo durante todo el evento, lo que necesites’. Pero en mi mente no pasaba nada de eso (romance). Simplemente fui de trabajo”, confesó. Pero para el comunicador, se trató de algo más.

“Yo fui el atrevido que le dije ‘tú vas a estar conmigo todo el tiempo, ¿verdad?, tú no te vas a despegar de mí para nada’. Pero claro, yo lo decía con otra connotación, con otro sentido, porque yo dije ‘diantre, como que me gusta’”.

Desde entonces, la playa se ha convertido en uno de los escenarios de mayor protagonismo en la relación. “Son de las cosas que nos apasiona, estar de road trip, de playa, específicamente”, prosiguió el animador.

Paola destacó que, en el proceso inicial, siguieron los encuentros de trabajo y la apertura de dar una oportunidad para conocerse. “Creo que nuestro primer date formal fue en la bahía bioluminiscente de La Parguera”, lo que lleva al comunicador a reflexionar “¿ves, que siempre tiene que haber playa? La playa esta ahí presente, es algo mágico”. Gato resaltó cuánto valoran este espacio natural. “Las veces que podemos, lo disfrutamos y nos damos las escapaditas”, dijo. “Es un momento para nosotros, y conversamos bien tranquilos de las cosas, de todo”. Además, recordó experiencias imprevistas en este entorno.

“El 2020, cuando tembló, nosotros estábamos en la playa. Luego de eso, cuando dieron la alerta de que oficialmente estábamos en pandemia y teníamos que recogernos, estábamos en la playa. Estábamos en Guánica”.

PUBLICIDAD

Su pareja, por su parte, coincide con la fascinación que despierta este cuerpo de agua. “Es nuestro momento de desconexión”, dijo. “Llegamos a la playa y es un momento de paz”.

Los elogios afloran en el presentador al compartir las cualidades que admira de su enamorada. “Yo comparto muchísimo con la familia de Paola. Ambas familias son bien similares, ese cariño, y siempre buscándose. Es una de las cosas que a mí más me atrae en una mujer, y Paola lo tiene, aparte de que es bien trabajadora, cariñosa, detallista, especial, y cualquier hombre se enamoraría. Ese fue el caso mío, me sacó de la soltería rápido”, dijo entre risas sobre la también Miss Teen World Puerto Rico 2014. “La amo mucho. Es el amor de mi vida, y sumamente contento de que esté a mi lado y que me apoya siempre en cada decisión que tomo y todo lo que me trae la vida”.

Ella afirmó cuánto disfrutan viajar, y la complicidad que los une. “Siempre nos apoyamos mutuamente en nuestras cosas”, destacó Paola, quien trabaja en el área de mercadeo. “Es una bendición el poder compartir todas estas aventuras juntos, qué nos depara la vida todos los días”.

Las diferencias, como es usual, también surgen en la relación. Paola narró cómo ambos apuestan al diálogo para mantener una armonía. “A veces la gente pinta una relación todo color de rosa, todo es bello, pero no, somos seres humanos. Cada uno somos individuales, tenemos nuestro carácter. Pero creo que todo nosotros lo resolvemos con la comunicación, lo más importante”.

PUBLICIDAD

“Gato” bromeó sobre uno de los aspectos que incomodan a su pareja. “¿Dejo mucho reguero? Regular, ¿verdad?”, indagó entre risas mientras la observaba. “A veces se enfogona conmigo por los regueros que dejo, pero es parte de. Al otro día tengo que recogerlo rápido. Son las mañitas, pero dentro de todo yo creo que lo que ha sido fructífero para nosotros es la comunicación. Estamos prácticamente todo el tiempo juntos y nos hablamos cada uno de los trabajos, lo que me pasó, lo que le pasó a ella, ‘¿qué tú crees?’, consultamos todas las decisiones”.

Si bien la pareja lleva cerca de dos años de convivencia, el presentador compartió que no descartan un enlace matrimonial. “Por ahora estamos disfrutando del noviazgo, pero sí, hay planes (de boda). Yo quisiera tener una ceremonia bien bonita. Ella se lo merece también. Queremos tener hijos”, adelantó. “Sobre todo, cada uno queremos cumplir unas metas en específico para poder dar el próximo paso y, obviamente, tener estabilidad económica, que todos queremos. Gracias a Dios, afortunadamente, estamos bien, pero hay unas metas que cumplir primero para entonces dar el próximo paso”.

En este sentido, Paola abordó la importancia de hablar sobre el tema desde el inicio en una relación. “Nosotros lo hablamos desde el comienzo cuáles iban a ser nuestros planes como pareja, en un futuro, a largo, a corto plazo. Eso está en conversación, pero fluimos y nos estamos disfrutando el noviazgo”.

¿Cómo celebrarán el Día de San Valentín? Ambos afirmaron que, más que coordinar una agenda, lo importante es reafirmar el amor cada día. “Todavía no tenemos planes”, dijo el presentador. “San Valentín también cae martes, un día en semana complicado. Tenemos cada uno nuestros trabajos, nuestros compromisos, pero creo que después que estemos juntitos y tengamos esos pequeños detalles que hacen la gran diferencia, y que nos suman como pareja, para mí es suficiente, y celebramos el amor todos los días”.

Feliz con su nueva encomienda

El animador, quien por cerca de dos años laboró en Hoy día Puerto Rico junto con Ivonne Orsini, compartió su entusiasmo por el nuevo reto laboral en Telemundo, en el que pasará a trabajar en varios proyectos relacionados en el ámbito deportivo.

“Ahora voy a ser la cara del deporte con un sinnúmero de eventos que se van a estar haciendo, y arrancamos con el BSN (Baloncesto Superior Nacional), y Telemundo es el canal de los (Juegos) Panamericanos, de los (Juegos) Centroamericanos, el canal de las Olimpiadas. Hay mucho trabajo por delante”, manifestó con ilusión el comunicador, quien también tuvo sus aspiraciones profesionales en el baloncesto hasta que una lesión en una rodilla interfirió en su deseo. Eventualmente, retomará funciones en proyectos de entretenimiento del canal a la par con los de deporte.