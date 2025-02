La rapera puertorriqueña Audri Nix, quien lanzó insultos y amenazas a la gobernadora Jenniffer González el día de su juramentación, acusó al rapero estadounidense Kanye West, ahora conocido como “Ye”, de agresión sexual.

La acusación salió a relucir luego de que el famoso rapero publicara en la red social X (antes Twitter), una captura de pantalla de una conversación con su equipo en el que le informaban que una mujer con la que había mantenido contacto hace unos años lo estaba acusando de abuso.

Publicación de West en la red social X, diciendo que Nix intenta extorsionarlo. ( Captura )

La boricua y el norteamericano mantuvieron una corta relación en el año 2022 cuando el cantante estaba tramitando su divorcio con la socialité, Kim Kardashian.

PUBLICIDAD

En el mensaje, se lee que la persona prefería manejar la situación en privado, sin embargo, que también estaba dispuesta a hacer las denuncias públicas.

“Para cualquiera que intente extorsionarme, se quedarán sin dinero antes que yo. Ya soy ‘el malo’, me importa un ca**** (...) No pasa un año sin que alguien intente esta mierda”, escribió Ye en la publicación en X.

Luego, compartió la misma imagen en la que identifica a rapera boricua como la persona que lo acusa.

Tras la publicación, Audri Nix negó que estuviera intentando extorsionarlo y le respondió de manera tajante.

Expresiones de Nix en sus historias de Instagram en la que se pregunta cuántas otras víctimas podría tener West. ( Captura )

“¿Sabes la definición de extorsión? Eres un ser humano horrible, y tus hijas deberían saber quién eres realmente”, dijo la boricua a través de una publicación en Instagram.

Audri Nix lamentó que Y intentara desprestigiar a otras posibles víctimas de abuso.

“Solo le llevé las alegaciones a su equipo de trabajo y ahora está llorando en Twitter. Y no solo eso, también está humillando a otra víctima que habló. Me pregunto cuántas víctimas realmente tendrás, porque, déjenme ser bien clara, el mundo todavía no sabe lo que me hiciste a mí”, escribió también la puertorriqueña.

Sobre este caso en particular no se ha informado si alguna de las partes ya ha tomado alguna acción legal.

Esta no es la primera vez que la rapera enfrenta una situación similar.

En 2018, Audri Nix denunció presuntos abusos físicos por parte de su expareja, el rapero Álvaro Díaz. Este negó las acusaciones y aunque el caso llegó a los tribunales, la rapera dijo que no recibió justicia debido a la influencia de Jorge Díaz Reverón, padre del acusado y esposo de la exgobernadora Wanda Vázquez.

PUBLICIDAD

Ese mismo año, la artista enfrentó varios cargos de violencia de género por supuestamente agredir a Díaz.

Según las denuncias en ese entonces, los hechos se remontan al 26 de julio de 2018 cuando la rapera llegó a las 6:00 a.m. al restaurante Candela, en la calle Loíza de San Juan, y lo “agredió con los puños en diferentes partes del cuerpo en varias ocasiones y le dijo cabr... Constituyendo un patrón de maltrato físico y psicológico”.

Ante esto, el cantante conocido como Alvarito solicitó una orden de protección.

El intérprete de “Piso 13” expuso en la solicitud de orden de protección que “fueron pareja por tres años. La relación terminó en septiembre de 2017. [La] Peticionada no acepta que la relación terminó. Amenaza a peticionario con hacerse daño y con hacerle daño a él. La peticionada ha agredido físicamente al peticionario. Peticionario alega patrón de acecho. [Y] Expresó temer por su seguridad”.

La orden de protección fue concedida por la jueza Geisa Marrero Martínez desde el 27 de julio hasta el 16 de agosto del 2018.

Sin embargo, el 1 de agosto, a eso de las 10:52 p.m., la mujer le envió varios mensajes de texto y dos videos a Díaz.

“Le envió videos incendiando la [orden de protección]. Le escribió por texto que, si esa era la orden de él, para que se lo enseñara al juez y que no la había bloqueado porque quería usar lo que sea en su contra y que se quedara tranquilo”, explica una de las denuncias de ese entonces.

PUBLICIDAD

Además, a la mujer se le imputó que el 2 de agosto de ese año le envió otros mensajes de texto al rapero “diciéndole que gracias por mandarla a arrestar y que esperaba que estuviera feliz. Posteriormente, le envió mensaje de texto diciéndole que estaba loco y que parara el arresto, entre otros”.

El pasado mes de enero de 2025, la jueza Iraida Belén Rodríguez, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan halló causa para arresto contra Audri Nix”, , por los delitos menos grave de amenaza, interferir perturbar a las personas que se están reunidas de manera pacífica y lícita y alteración a la paz, por interrumpir la misa de juramentación de la gobernadora Jenniffer González Colón, en la Parroquia Santa Teresita, en Santurce.

De acuerdo con la pesquisa, el pasado 2 de enero, la mujer encapuchada y cubriendo el rostro con una mascarilla vociferó insultos y una presunta amenaza de muerte en la iglesia en medio de un acto ecuménico por motivo de la toma de posesión.

La artista de hip-hop y trap logró acceso a la capilla y subió a uno de los banquillos haciendo manifestaciones contra el gobierno y la dignataria. Cuando la desalojaron, hizo expresiones ante varios medios de televisión gritando “muerte al PNP, muerte a Jenniffer, no es una amenaza es una promesa, la revolución viene”, mientras mostraba una cartulina.

Durante su comparecencia, se acogió a su derecho de guardar silencio, a pesar de que posteriormente acudió a sus redes sociales para ofrecer su versión de los hechos, amparándose en su derecho a la libre expresión mientras negaba su intención de amenazar de muerte a la gobernadora.

PUBLICIDAD

A mediados de febrero el Departamento de Justicia indicó que la rapera pudiera lograr un acuerdo de culpabilidad.

“Hay unas aparentes conversaciones entre la defensa y la Fiscalía. El contenido de esas conversaciones todavía no lo tengo. Una vez se concluyan esas comunicaciones, yo se las dejaré saber a la gobernadora para que ella tome una determinación”, precisó Janet Parra Mercado, designada secretaria de Justicia.

La funcionaria aceptó que el acuerdo con Audri Nix se alcanzaría sólo si González Colón acoge el posible castigo o penalidad que se le imponga a la joven por gritar improperios en su contra, mientras vestía una camisa que leía “Muerte al PNP”, durante la misa en la Parroquia Santa Teresita, en Santurce, celebrada el pasado 2 de enero.