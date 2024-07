Ya comienza a dar la curva hacia los 50 y el productor Raphy Pina comenzó a celebrarlo desde temprano.

Compartió una serie de imágenes con su familia en Instagram y le dirigió una mensaje a quienes lo siguen en su canal en la misma red social al cumplir hoy, 4 de julio, sus 46 años.

“Nací a las 10:42 p.m., pero ya me siento que me monté en el expreso de los 50. ¡Feliz de tener personas que me llenen de felicidad, incluyendo a miles que no conozco, pero siempre se mantuvieron presente y me llegaron las buenas vibras!”, publicó.

En las fotos compartidas aparece abrazada a su pareja, la cantante Natti Natasha, y con ellos, sus tres hijos mayores, y la hija de ambos, Vida Isabelle.

PUBLICIDAD

“La ganancia más grande en la vida es tener con quien compartirla. Tener un hogar seguro con una familia que te ame, respalde y te dé soporte, es el mejor regalo en el MUNDO. Ya en el expreso de los 50, pero feliz del recorrido #46 4 de julio”, expresó en la publicación.

La compañera de vida de Pina se unió a la celebración virtual con la publicación de un video en el que lo agasaja con un cupcake y él lo agradece reconociéndola a ella y demás familia como su regalo.

En la cuenta de la menor del hogar de los Pina-Gutiérrez en Instagram igualmente apareció un montaje de fotos en las que padre e hijo aparecen haciendo las mismas muecas.

Pina, quien continúa bajo arresto domiciliario en su hogar en Miami, Florida, pudiera cumplir el término de su sentencia por violación a la Ley de Armas el domingo, 21 de julio, según una reciente actualización de la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por las siglas en inglés).