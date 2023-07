El productor Raphy Pina celebra el cumpleaños 45, ocasión que parece haberle dado la oportunidad de un reciente encuentro con su familia desde la cárcel, según reflejan las distintas publicaciones en las redes sociales de él, de su pareja Natti Natasha, y de la hija de ambos, Vida Isabelle.

“45 añitos y esta gente lo que han hecho conmigo es ponerme más joven pa cuando salga seguir agrandando la manada”, compartió el empresario, sugiriendo que quiere volver a procrear una vez cumpla la sentencia el 21 de enero del 2025. “Gracias DIOS, a mis familiares, amigos, colegas, que siempre me envían cartas de apoyo sin importar el pasado; a los fanmiliares cibernéticos que me mantienen activo, en fin a todos! Gracias por el cariño, respaldo y FE ante todo este proceso... bueno, ya estuviera cumplido, pero Nà seguimos con los guantes puestos que el próximo si lo celebraremos en grande. Los Amo y esta son las caras de las personas que me motivan dia a día a seguir con el animo en alta estè donde esté. No Todos los Presos son Malos, más malos son los que condenan a todo lo que le rodea sin darse cuenta que pasarán una vida en Prisión mental”, continuó el mensaje publicado en la cuenta de Pina junto con una fotografía en la que aparece con toda su familia.

En la cuenta de la menor de sus hijas, Vida Isabelle, igualmente apareció esta mañana una foto del productor cargando a la menor y abrazando a su compañera, la cantante Natti Natasha.

“Riéndome por fuera con pa!”, inicia la felicitación de la niña en referencia a una dinámica que tenían padre e hija, cuando era bebé y se mostraba seria. Él decía que se reía por dentro, pero ahora la historia es distinta. “Gracias por ser el mejor papá del mundo”, se agrega en el mensaje de Vida Isabelle, de dos años de edad.

Natti Natasha, por su parte, subió una historia en Instagram en la que felicita a su “muñecote”, que es como lo nombra. “”Hoy cumple el amor de mi vida, el Rey de la casa y quien robó mi corazón siempre”.