El tiempo le sigue jugando a favor al productor Raphy Pina, quien de acuerdo con la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés), cumpliría con su sentencia el 21 de julio.

La fecha pautada anteriormente era el 8 de agosto, no obstante, en una actualización del BOP la sentencia por violación a la Ley de Armas llegaría a su término la cuarta semana del próximo mes.

Actualmente el empresario del ámbito artístico cumple con un confinamiento domiciliario en la ciudad de Miami, en Florida, tras haber sido excarcelado a finales del mes de mayo.

Desde que llegó al hogar, Pina ha mantenido una comunicación frecuente con sus seguidores en su canal en Instagram, donde ha compartido detalles personales y cotidianos, como también algunas expresiones más reflexivas sobre la nueva etapa que vive luego de dos años en una cárcel en Carolina del Norte.

“De las cosas más lindas que he tenido la oportunidad de tener es una familia y una pareja que se olvidó del qué dirán, no me juzgó y levantó la cabeza e hizo lo que tenía que hacer para no dejarme caer en depresión”, escribió el manejador de su compañera de vida, Natti Natasha, como preámbulo al lanzamiento del más reciente sencillo de ella, “Quiéreme menos”.

Es un tema que aborda la relación entre ellos.

“Este tema es algo más que música, es un sentimiento que que durará para siempre, plasmado en una canción”, continuó en el mensaje que firmó como Rafael Antonio Pina Nieves.

El productor fue sentenciado el 24 de mayo del 2022 a tres años y cinco meses de prisión luego de haber sido declarado culpable de posesión ilegal de armas.