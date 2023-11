“Gracias por enseñarnos que sí se puede”, así comenzó Rafael “Raphy” Pina su “última carta” que le dedicó a su amigo, Daddy Yankee, quien comenzará este jueves sus conciertos de despedida en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

El productor musical subió a su cuenta de Instagram un “reel” donde aparecen fotos de este junto al exponente y su esposa, Mireddys González, así como imágenes de la familia del también empresario -incluyendo su pareja, la cantante Natti Natasha.

Dicho video se encuentra acompañado del tema más reciente del cantante, “Bonita”, así como un extenso mensaje donde este le agradeció al intérprete de “Gasolina” por apoyarlo en su carrera profesional, así como en el presente, en el que continúa cumpliendo una condena de 41 meses de cárcel por un cargo por posesión ilegal de un arma de fuego en el Complejo Correccional Federal de Butner en Carolina del Norte.

“Gracias por demostrar que aunque te critiquen y/o te juzguen los actos y las acciones son las que hablan, el resultado lo lograste. Gracias porque por personas como tu, hoy viven muchos de la industria incluyendome... Motivaste a un universo a que miraran el 100 x 35 como si fuera un continente”, escribe Pina en su misiva.

“Te despides como un GRANDE, como un chamaco que le dedicó más de 30 años a su música y ahora toca disfrutar de la Paz y tranquilidad y DESCANSAR de la responsabilidad más grande que era complacer a tu público, ellos se que estarán satisfecho con las 400 canciones que tendrán para su disfrute SIEMPRE”, destacó el productor musical de su colega, quien conoce desde 1995.

Puedes leer el mensaje aquí:

Mi ultima carta a @daddyyankee

Gracias por enseñarnos que sí se puede.

Gracias por demostrar que aunque te critiquen y/o te juzguen los actos y las acciones son las que hablan, el resultado lo lograste.

Gracias porque por personas como tu, hoy viven muchos de la industria incluyendome.

Motivaste a un universo a que miraran el 100 x 35 como si fuera un continente.

Gracias por todo a los que nos diste la mano en silencio sin necesidad de que te vieran diferente pues sabes lo que haces desde el día 1 y los que cantaron contigo en una canción o un escenario se lo llevaran de recuerdo y de experiencia.

Gracias por las veces que cometí errores en el proceso y no me juzgaste, me dijiste vamos a corregir y a seguir, eso fue una herramienta que aplique después en el 2015 hasta el sol de hoy para cumplir con todo lo que te había puesto en la mesa.

Te despides como un GRANDE, como un chamaco que le dedicó más de 30 años a su música y ahora toca disfrutar de la Paz y tranquilidad y DESCANSAR de la responsabilidad más grande que era complacer a tu público, ellos se que estarán satisfecho con las 400 canciones que tendrán para su disfrute SIEMPRE.

Gracias a TI y a @mireddys por estar aquí en las DURAS y no dejarla CAER. Gracias por AMAR a mi familia y estar al pendiente de ell@s. Los amo y después del domingo se que comienzan una etapa más espiritual y la unión se convertirá en una roca con la gracia de DIOS.

Disfruta tu despedida, como la pediste, en Puerto Rico 🇵🇷 y con el show más elevado jamás nunca antes visto en la industria, tomó tiempo pero se que valdrá la pena pues haz dejado el legado en alto con este ADIÓS definitivo.

Ahora me toca a mi llegar a mi META, porque ya logramos la tuya, AMEN.

#GRACIASDADDYYANKEE