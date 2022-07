Este 25 de julio comienza oficialmente la gira de despedida de Daddy Yankee. Y entre los mensajes de apoyo en esta última vuelta por los escenarios, el productor Raphy Pina le envió un emotivo mensaje desde la cárcel.

“Carta al padrino: Hoy 25 de Julio oficialmente, comienza tu gira para despedirte de los escenarios y de la música. Quiero dejarte unas palabras. GRACIAS a la tecnologia llegaran al mundo entero. Palabras que no seran suficientes para agradecerte en mi nombre, de mi familia y, estoy seguro que a nombre del genero el cual le apodaste “REGGAETON”. Gracias por lo mas de 30 años que les hiciste para que nos tomaran en serio. Hoy, la industria completa es participe de ese sacrificio incluyendo en todos los temas sea el genero que sea, ese sonido que salio del suburbio y que " iba a ser pasajero”. Gracias por representar a 🇵🇷 de manera sana y Responsable. Gracias por ayudarnos a todos los que vivimos de este género.

PUBLICIDAD

Gracias por hacer que nos miraran con respeto. Gracias por hacer crecer este genero con jovenes talentosos que en todos lados seguiran diciendo; ‘DY no es un cantante, Daddy yankee es un movimiento’. Estando dentro de tu privilegiado circulo, se que es una despedida REAL Y MUCHOS se la disfrutaran en todos los países que te presentaras con sobre 90 conciertos. Desde Aqui, sentire la despedida mas gloriosa de un artista que conoci en el 1995 y que pese a todas las situaciones, todos los tropiezos, discuciones, desacuerdos, crecimos y nos hicimos mas que amigos o socios, nos hicimos Familia. Me llevare la satifaccion de que pude tener problemas con muchos, que muchos podran sentir que me dejaron solo, pero se equivocaron, me dieron el espacio necesario para terminar el CICLO en VICTORIA con EL MEJOR DE TODOS LOS TIEMPO$. Con el Padrino pq el dia de Mi BODA yo tendre el Privilegio de aunque sea cantar una cancion contigo HEHEHE ( NATALIA ESCOGE CUAL ) Y despues de ahi nos vamos Pa’ Monaco con la Lgendaddy y la Pinarazzi $I O $I . Te Amo Hermano, Gracias por nunca soltarnos, eso me tomara otras 2900 palabras que pronto te las dire. Ahora, Entren a www.daddyyankee.com y miren donde se presentará y verifiquen si hay espacio abiertos de ultimo momento. Sigo trabajando para ver si abrimos algunas sillas adicionales para lo que se quedaron fuera puedan despedirlo con el MEJOR DE LOS CONCIERTOS 🇵🇷 #LAULTIMAVUELTA #graciasdaddyyankee”, publicó en su cuenta de Instagram.

Pina cumple una condena en la cárcel federal de mediana seguridad FCI Butner Medium II, en Carolina del Norte.

Daddy Yankee se presenta esta noche en el Ball Arena, en Denver, Colorado.