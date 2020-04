“Una expedición de pesca”.

Una fuente allegada al productor al productor de música Raphy Pina aseguró a Primera Hora que todavía no se conoce la motivación específica por la que hoy agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) allanaron hoy una de sus propiedades, específicamente una residencia en la urbanización Caguas Real, en el referido municipio.

“No sabemos de qué se trata esta investigación”, afirmó con la petición de que su nombre no fuera publicado. “Ahora mismo él no tiene ningún caso y no ha sido acusado de nada”, reiteró, y señaló que el productor, quien hace días se encuentra en su embarcación privada en el Caribe, está “pendiente, atento y tranquilo porque el que no tiene hecha, no tiene sospecha”.

La fuente, aseguró que hace un tiempo que el productor no reside en la propiedad porque la están reparando. “Él se mudó hace 8 meses a otro lado”, dijo sobre el también manejador de artistas como Daddy Yankee y Natti Natasha.

El allegado a Pina insistió a Primera Hora que el productor está en comunicación constante con sus abogados para saber cualquier curso a tomar.

“En su momento consultarán con fiscalía si encontraron algo que ellos entiendan que es causa de un delito y pueden someter un caso”, aclaró, y reiteró que “no hay una coherencia” en la orden de allanamiento y que “con una expedición de pesca tú no sabes qué es lo que están buscando”.

También dijo desconocer si ocuparon pertenencias de la residencia.

“Ellos (los agentes) hacen un inventario, dan un recibo, pero el inventario ellos lo someten al tribunal, qué fue lo que ocuparon, y eso no se sabe porque no hay nadie (en la propiedad), así que él (Pina) no sabe”, manifestó.

Cabe destacar que el pasado 8 de diciembre la Policía registró un tiroteo en horas del día contra unas de las oficinas del productor, ubicada en Caguas. En la escena se recuperaron 12 casquillos de calibre .40, 6 casquillos de calibre 223, dos balas calibre 223 y un proyectil deforme disparado.