A cuatro días de que un tribunal federal le dicte sentencia, el productor y manejador artístico Raphy Pina Nieves hace un llamado a sus más de dos millones de seguidores a que aprovechen el tiempo, a la vez que aseguró que no le faltará nada a su familia.

Tales publicaciones en la red social Instagram siguien a la publicación ayer en El Nuevo Día de los detalles de una moción presentada por la Fiscalía Federal, en la que se le solicita al juez Francisco Besosa, a cargo del caso, que considere una sentencia de 46 a 50 meses de prisión.

La vista de sentencia está fijada para el próximo lunes, 18 de abril.

El productor compartirá esta mañana una serie de mensajes que dan señal de que se prepara mentalmente para la próxima etapa en su caso. ( Instagram )

Mientras esto se da en el marco del tribunal, Pina se mantiene activo en las redes sociales. Sus más recientes publicaciones lo ubican haciendo ejercicios apoyado en la frase “Nunca te rindas”. Igualmente publicó una serie de historias en Instagram con los siguientes textos: “El tiempo corre”, “Aprovéchenlo”, “Pronto van a comprender cómo se aprovecha desde un puesto de vista diferente”, “Dios siempre nos observa, siempre”.

Los mensajes con estos contenidos continuaron con una imagen de la que parece ser su compañera sentimental, Natti Natasha, y la hija de ambos, Vida Isabelle, mientras duermen.

“Parte de mi vida, que siempre estarán seguros. Se lo juro”, fue el mensaje que acompañó la foto.

Pinca publicó una imagen de quienes parece ser su pareja Natti Natasha y la hija de ambos Vida Isabelle afirmando que nada les faltará. ( Instagram )

Las publicaciones siguieron con unas palabras de agradecimiento.

“Gracias por acompañarme en cada paso. No es fácil, nada fácil, pero tampoco le he pedido a Dios tantas bendiciones y me las ha dado. Por eso sigo firme, porque el propósito será revelado pronto”, concluyó.

Pina Nieves fue declarado culpable el pasado diciembre por posición ilegal de armas y municiones.