A pocas horas de recibir su sentencia por posesión ilegal de armas y municiones, el productor musical Raphy Pina se dirigió esta noche a sus seguidores a través de un ‘live’ desde su cuenta de Instagram.

En la publicación, que tuvo una duración de unos 25 minutos y se llegaron a conectar más de 34 mil seguidores, Pina estuvo acompañado de su pareja, la cantante Natti Natasha, y sus cuatro hijos, incluyendo la pequeña Vida Isabelle, que el pasado fin de semana celebró su primer añito.

“Es duro, duro, duro porque mañana yo no sé lo que vaya a pasar. Es duro y más fuerte es que estas personas que están aquí conmigo... eso sí me va a doler, lo digo al frente de ellos, me va a doler, exagerao, pero no me molesta, no me importa los que se puedan alegrar, al contrario, yo donde llego a un lugar me agradecen, se ponen contento”.

“Mañana pueden surgir varias cosas. Mañana es el momento de la sentencia, obviamente fiscalía va a hablar, hablan mis abogados, al final hablo yo y el juez va a determinar mi sentencia. Lo recomendable es de 30 a 40 meses de cárcel, posiblemente empezando mañana mismo o entregándome cuando el Bureau of Prison me llame que son tres semanas. Si mañana tengo la dicha de a lo mejor entregarme voluntariamente pues tomará un poquito más de tiempo el yo llegar directamente a la prisión”

Prepara un documental y línea de pañales desechables

Al comienzo del vídeo, Pina agradeció a colegas del género, en especial a Daddy Yankee, a quien describió como su “hermano” y “un tipo intachable”. Habló de la gira que dejó preparada para el cierre de la carrera del Big Boss, “Legendaddy”, del 6 al 8 de enero de 2023 en el estadio Hiram Bithorn. También indicó que dejó lista la producción del disco de un nuevo talento, Fran Rozzano, y la realización de un documental sobre su vida.

“He estado grabando todo esto. Yo tengo todo grabado. Un documental de mi vida, de todas las cosas de un empresario exitoso, las bajas, las altas, quedarse sin dinero, ganarse dinero honradamente, que lo investiguen los federales, todas las agencias, pensando que esto que yo llevo en el pecho se brega con drogas”, dijo.

Además, mencionó que Natti Natasha estaría lanzando una línea de pañales desechables para bebés.

“Sigan apoyando a mi familia”, enfatizó el músico, quien pidió disculpa a su pareja por haber pospuesto la boda, a lo que ella respondió: “tenemos la vida entera”.

“Regálenme sus oraciones, más na, yo pido oraciones y el que me quiera querer bien y el que no también, yo estoy tranquilo con mi conciencia y estoy concentrado en mi familia más que nada porque uno no debe de enfrentar las cosas caídos, yo creo que el ultimo día cuando uno debe caer es por salud o cuando papa Dios te mande a buscar”.

Pina Nieves fue declarado culpable el pasado diciembre por posesión ilegal de armas y municiones.

Este enfrentaba dos cargos por posesión de un arma de fuego modificada ilegalmente para disparar de forma automática y por posesión de armas de fuego por parte de una persona que fue convicta por un delito mayor.

Pina Nieves se encuentra bajo restricción domiciliaria hasta la sentencia. Usa un grillete y puede salir de su hogar solo para asuntos médicos, religiosos y para comparecer al tribunal.