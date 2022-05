Aún no se cumple una semana de haber escuchado su sentencia por manejo ilegal de armas, según la ley federal, pero el productor Raphy Pina Nieves ha vuelto a expresarse a través de las plataformas sociales.

Entrada la tarde del sábado, la cuenta del empresario artístico en la red Instagram (@pinarecords1) se reactivó con un story o historia en memoria de su progenitor, Rafael Pina, quien falleció para la misma fecha hace 22 años.

Con un fondo negro, apareció el mensaje: “Papi hoy oficialmente cumples 22 años desde que partiste, por una razón que aun desconozco me tocó llegar aquí. Esto es una escuela, me tocará aprender”.

Ayer apareció una nueva publicación en la cuenta de Instagram del productor. ( Instagram )

Pina Nieves llegó el pasado martes al Tribunal Federal en el Viejo San Juan y de inmediato dejó saber que un día que como ese su padre -también destacado en la industria discográfica-, había sufrido un derrame cerebral, que posteriormente le cobró la vida.

Igualmente, previo a su arribo a la corte para escuchar su sentencia en voz del juez Francisco Besosa, el manejador artístico publicó en la misma red social la relación que ha tenido en su vida la fecha del 22 de mayo.

El 22 de mayo del 2010 recibió una llamada en la que se le informaba que su progenitor había sufrido un derrame cerebral. Luego, el 22 de mayo del 2021, nació su hija con su prometida, la cantante Natti Natasha. Y, finalmente, el 22 de mayo del 2022, fue condenado a prisión.

“22 años de mi prueba más mala en la vida. Aunque el 22 de este mes me mandaron una bendición, este 22 me toca con lágrimas en los ojos enfrentar otra prueba más a las 9 de la mañana. Qué duro ha sido para quien simula tener una coraza eterna. Por eso, hoy más que nunca el apellido que me prestaste, suena, no de la forma que desearías, pero sé que tú conoces la verdad y el por qué sigo adelante. Me toca otra más, otra más”, es parte del mensaje que colgó hace cinco días con una serie de fotos de su infancia junto con su padre.

El productor enfrenta una condena de 41 meses en prisión, más debe pagar una multa de $150,000, así como la posibilidad de otros tres años en probatoria.