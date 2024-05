Hace un tiempo se rumora que el productor y manejador artístico Raphy Pina pudiera quedar en libertad en algún momento de este año. Se ha mencionado el verano como una posible época del año en la que saldría de la prisión.

El propio Pina, a través de sus redes sociales, continúa alimentado esa posibilidad. En su más reciente publicación, el convicto federal por violaciones a la Ley de Armas sugiere que este mes espera “un nuevo comienzo” para él.

Pina hace un recuento de los momentos que marcado su vida, coincidiendo todos en el mes de mayo.

“Mayo ha sido un mes que me marcará toda la vida”, comienza la publicación. “Perdí al hombre que más amo un 24 hace 24 años. 22 años más tarde me encierran. Pero, a la vez DiOS me dio un regalo de VIDA un 22 de Mayo. Mi amada madre cumple un 4 de Mayo. Mi Hermano un 23 de mayo. Mi Amada Prima Sussette un 25. Dos de mis hijos terminan el 4to año con honores. Y YO, Dios mediante espero pronto un nuevo comienzo...”, continúa el mensaje.

Pina se despidió con una serie de emojis que incluye un león, un reloj de arena, unas manos hacia arriba, la fecha del 24 de mayo y la bandera de Puerto Rico.

Fue justamente el 24 de mayo del 2022 que la pareja y manejador de la cantante Natti Natasha fue sentenciado a tres años y cinco meses de prisión luego de haber sido declarado culpable de posesión ilegal de armas. Cumple la sentencia en una cárcel en Carolina del Norte.

Hace cerca de dos semanas, en la misma cuenta de Pina en Instagram, circuló un video corto de un lujoso vehículo deportivo en preámbulo a su salida.

“Bueno, esto nos dice de que PA ya viene pa la pista. Ya empezaron a llegar sus juguetes”, era parte del mensaje que acompañaba las imágenes de un Porshe, captadas por sus hijos mayores.