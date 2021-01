¡Al fin se animaron a confirmar públicamente su relación!

Hace mucho tiempo que se presumía que los lazos entre el promotor Raphy Pina y la reguetonera Natti Natasha iban más allá de solo encuentros de trabajo. Sin embargo, no fue hasta hoy que la pareja expresó a sus seguidores que, en efecto, mantienen un romance.

El anuncio lo hicieron mientras paseaban en jet ski, al ritmo del sencillo Inédito, del español Rozzano, y de Antes que salga el sol, tema que la artista promueve junto con el cantante Prince Roy.

“¿Se nota o no se nota?”, cuestionó Pina con una amplia sonrisa. “Ahora podemos estar agarrados de mano”, añadió. “Nos queremos mucho. Estamos felices”, prosiguió emocionado, acompañado de la cantante, quien a su vez compartió que “estamos very very happy. Yo no lo podía creer que, por fin, ya todo el mundo lo sabe, ya me puedes agarrar la mano todo el tiempo”, expresó entre risas, mientras se mostraba pendiente a varios de los numerosos comentarios de felicitación que inundaron la transmisión en la cuenta de Pina. “Gracias a todos ustedes también por ser parte de este día tan lindo”.

La confirmación del romance sonó con más fuerza ayer tras el lanzamiento del video del sencillo Inédito, nuevo talento apadrinado por Pina Records. Al final del visual, que cuenta con Natti Natasha como protagonista, a la cantante se le observa abrazada por unos brazos cuyos tatuajes delatan que se trata de su actual pareja. La historia de la canción aborda el interés de una pareja en vivir un amor oculto.

Durante la transmisión en vivo, que se dio en el área de La Parguera, en Lajas, la pareja selló con un beso el anuncio de su romance. “Nos amamos”, afirmó emocionado el promotor.