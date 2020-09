“Nunca he tenido una experiencia como esta que voy a tener”.

La risa del público en un stand-up comedy suele ser un estímulo y hasta una vara de medida para quien presenta este tipo de espectáculo. Para el actor Raúl Carbonell, hijo, la falta de esta reacción presencial será un reto interesante que experimentará por primera vez este sábado a través de su propuesta Cuatro en cuarentena, que presentará de manera virtual.

“Me inquieta no ver la reacción inmediata del público”, confesó el artista, en entrevista telefónica desde Miami, Florida, donde reside.

“Hemos hecho televisión en vivo por muchos años, hemos hecho comedia sin público, pero la comedia que se hace en televisión generalmente es una de situación, no es un stand-up comedy. Se integran otros personajes y la risa (grabada) la puede poner un director”, comparó. “Pero en un stand-up, el comediante solamente se dirige al público y la relación y retroalimentación es con el público presencial, que crea esa magia”, añadió. “Aunque uno tenga un libreto, uno agarra esa energía del público y se monta en esa frecuencia. Esa respuesta nos dice si vamos bien o si vamos mal. Aquí (en el espectáculo del sábado) no sabemos nada porque el diapasón es interno. Ese es el reto más grande”.

Sin embargo, la incertidumbre ante este desafío artístico no supera la emoción del artista ante la oportunidad de provocar risas a través del espectáculo de comedia que presentará las experiencias durante la cuarentena de “Israel”, “Herminio”, “Flash Rodríguez” y “Papo Swing”.

“Es la historia de estas cuatro ‘personas’, de cómo les ha ido, porque ellos tienen vida propia y piensan por sí mismo”, adelantó sobre la propuesta de comedia, que se transmitirá desde un estudio en Orlando, Florida, a las 8:00 de la noche a través de YouTube.

“Ellos han sufrido igual que todos, así que se van a enterar de lo que les ha pasado”, señaló sobre la presentación, que además del tema de la pandemia, abordará las situaciones de “las primarias, los cheques del desempleo y los fenómenos atmosféricos”, entre otros.

Los usuarios podrán ver, además, su transformación en vivo para cada personaje.

“Me voy a cambiar en escena”, afirmó. “Ya lo he hecho antes, en un espectáculo que tengo que se llama Los más buscados, pero ahí siempre había una persona que me ayudaba a vestirme. Aquí no. Aquí voy a tener una mesa detrás donde voy a tener los utensilios y herramientas, cepillo, espejo, todo lo que necesite para cambiarme, y un pequeño perchero para el vestuario”, describió. “Va a haber un camarógrafo que va a estar dando acercamientos con el lente, para que se vean los detalles de cómo me voy cambiando”.

De hecho, en términos de equipo de producción, el artista estará acompañado de un director, tres camarógrafos, y un luminotécnico “siguiendo los protocoles de distanciamiento”.

Consciente de que la crisis por la pandemia ha dejado secuelas de mucha tristeza y angustia, Carbonell quiso establecer que su intención con el stand-up comedy no es pasar por alto ni burlarse de la seriedad del asunto.

“Lo que estamos viviendo no es una situación para reírse”, afirmó. “Lo que voy es a sacar la jocosidad de una forma sana, esa es un poco la intención, que nos relajemos por un momento de esta realidad tan pesada y violenta”.

Publicará una novela

Como les ha ocurrido a muchos, la pandemia trastocó varios planes profesionales. “Tenía tres o cuatro espectáculos en la costa este de acá, de los Estados Unidos. También, la terminación del disco mío, aunque lanzamos un tema (El Coyote), que está en todas las plataformas digitales”, dijo sobre el sencillo, que aborda lo que viven los inmigrantes al cruzar la frontera de México y Estados Unidos. Sin embargo, ha podido estar más atento a la faceta de escritor.

“Pude terminar mi novela y la voy a publicar ahora en septiembre, si Dios quiere”, anunció con ilusión sobre la que, de manera preliminar, considera titular Capitán Tomás Busto: Irma, José y María. “Es una novela histórica cronológica basada estrictamente en hechos reales sobre el capitán puertorriqueño, rescatando gente en Puerto Rico, Saint Thomas, Santa Cruz, San Martín y todas las odiseas que pasaron rescatando gente durante los huracanes”, adelantó el también cantante, quien confesó cuánto extraña a sus nietos, dos varones de 14 y 5 años, quienes residen en la Isla.

“En cuanto pase esta pandemia estaré yendo a Puerto Rico una vez al mes y me quedaré un montón, porque estoy loco por ver a mis nietos. Hace diez meses que no los veo en persona. Estoy harto de verlos en Facetime (ríe)”.

Boletos para Cuatro en cuarentena disponibles a través del portal www.delavegaevents.com a un costo de $5.