Raúl de Molina sorprendió a la audiencia de El gordo y la flaca al compartir un delicado problema de salud que ha empeorado con el paso de los años. El presentador confesó que ha perdido gran parte de su capacidad auditiva y que los especialistas ya le plantearon la posibilidad de someterse a un implante coclear.

Durante la emisión del programa de Univision, el conductor explicó que recientemente acudió al otorrinolaringólogo después de varios años sin una revisión y recibió un diagnóstico preocupante.

“No tengo buenas noticias”, dijo De Molina al revelar que ha perdido alrededor del 85 % de la audición. Según explicó, en uno de sus oídos conserva cerca del 18 % de la capacidad auditiva y en el otro apenas alrededor del 10 %.

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El comunicador señaló que este problema no es reciente, sino que lo ha acompañado durante años y se ha agravado progresivamente.

Aunque puede conversar sin dificultades cuando una persona le habla de cerca y en un ambiente tranquilo, aseguró que la situación cambia por completo en lugares con mucho ruido.

“Si alguien me habla normalmente frente a mí, escucho bien”, explicó. Sin embargo, reconoció que en restaurantes, aeropuertos u otros espacios concurridos le resulta muy difícil entender las conversaciones debido al ruido de fondo.

Ante el deterioro de su audición, su médico le indicó que ya reúne las condiciones para recibir un implante coclear, un dispositivo que se coloca mediante cirugía y que funciona junto con un procesador externo para mejorar la percepción del sonido en personas con pérdida auditiva severa.

No obstante, De Molina contó que, tras consultar con una audióloga, recibió opiniones distintas sobre el procedimiento. Según relató, la especialista le explicó que no todos los pacientes quedan satisfechos con los resultados, por lo que aún no ha tomado una decisión sobre si se someterá o no a la intervención.