Rauw Alejandro salió al paso de la controversia que ha generado su canción “Rosita” en redes sociales. A través de una publicación en X (antes Twitter), el cantante aclaró las interpretaciones que se han vertido en torno a la letra del tema, desmintiendo que estuviera dirigida a alguna persona en particular.

Con toda honestidad, para quien quiera leer: (numerados para que no se les quede nada)



1.En ningún momento he hablado mal, de Cazzu. La considero una amiga; aunque no tengamos cercanía desde hace años, solo tengo recuerdos bonitos con ella y con su gente. Y le deseo lo mejor en… — RAÚL (@rauwalejandro) February 26, 2026

El tema, que forma parte del álbum de Tainy, cuenta con la colaboración de Jhayco y Rauw, y se ha viralizado por un fragmento que desató especulaciones. En su mensaje, Rauw explicó que la frase que provocó el debate no fue escrita por él, y dejó claro que no la interpretó como una falta de respeto. “Si a alguien le incomodó, se respeta”, afirmó, destacando que su intención nunca fue ofender.

PUBLICIDAD

El intérprete de “Todo de ti” también aprovechó para aclarar su relación con la cantante Cazzu, con quien se le había vinculado en el pasado. Rauw negó haber hablado mal de ella, asegurando que la considera una amiga, aunque reconoció que actualmente no mantienen una relación cercana. “Solo tengo buenos recuerdos de ella y le deseo mucho éxito en su carrera”, comentó.

El cantante de reguetón explicó además que comprende la presión del ojo público y cómo algunas menciones pueden ser más difíciles de manejar en ciertos momentos. Por ello, decidió no alimentar las especulaciones y el “ruido” que a veces se genera cuando las cosas se sacan de contexto.

En tono conciliador, Rauw cerró su publicación con un mensaje para los medios y sus seguidores: “Aquí no hay pelea, no hay mala vibra. Hay música, hay trabajo y hay unión”, y concluyó con un llamado a la paz: “Paz y amor”.