El reguetonero Rauw Alejandro aseguró en un emotivo escrito que el fin de su compromiso con la cantante Rosalía no se debió por una infidelidad o terceras personas.

Las declaraciones del exponente urbano, publicadas en un “story” de Instagram, se produjeron luego que trascendiera que la decisión de tomar caminos separados de los artistas, ambos de 30 años, se debió a una infidelidad con la modelo colombiana Valeria Duque.

Rauw Alejandro respondió a las alegaciones de infidelidad en un escrito que subió a sus "stories" de Instagram. ( Instagram )

“Sí, hace unos meses atrás, Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad”, indicó.

Según el intérprete de “Punto 40″, la relación que mantuvó con la estrella española desde septiembre de 2021 fue “la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”.

“Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me la permitido vivir”, manifestó.

Los exponentes dieron a conocer su compromiso en marzo de este año tras el lanzamiento del tema “Beso”, donde el cantante urbano le pidió la mano a su entonces pareja.

El 16 de julio, Rosalía publicó un carrusel de fotos en Instagram con el calce: “Dias d todo (sic)” y, en una de las fotos, salía con los ojos llorosos; las otras fotos eran de comida, paisajes y de ella cantando encima de un escenario.