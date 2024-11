El año pasado, el superastro puertorriqueño Rauw Alejandro estaba en el espacio exterior.

“Playa Saturno”, el lanzamiento sorpresa de 2023 que sigue a su disco de 2022 “Saturno”, elevó su reguetón influenciado por el R&B a nuevas alturas en un álbum conceptual extraterrestre. Un año después, ha cambiado completamente de dirección, encontrando inspiración en sonidos e imágenes clásicas, inspirado en la onda Nuyorican de los años 60 y 70, mientras sigue hace lo que siempre ha hecho mejor: transformar géneros familiares en algo novedoso.

Alejandro lanza su quinto álbum de estudio “Cosa nuestra”, un título tomado del álbum de Willie Colón y Héctor Lavoe de 1969, el viernes, de hecho incluye un sampleo de “Qué lío” de Colón y Lavoe en la pista titular. Combina instrumentos y géneros clásicos puertorriqueños, como la salsa y el merengue, con sonidos más modernos como el reguetón. Y se ve amplificado por una serie de muestras inventivas, como “Tú con él” de Frankie Ruiz, y colaboradores estelares: Pharrell Williams, Bad Bunny y Feid entre ellos.

Alejandro ha creado una especie de personaje para el lanzamiento, al que llama “Raúl Alejandro”, un guiño a su padre y a la temprana migración de puertorriqueños a Nueva York que exploró en una entrevista realizada en español e inglés poco antes de los Latin Grammy y de su presentación como artista principal en el festival Coca Cola Flow Fest de la Ciudad de México. Las respuestas han sido editadas para una mayor claridad y brevedad.

AP: Realmente te has desafiado a ti mismo en este álbum. ¿Cómo se siente llegar al siguiente nivel?

ALEJANDRO: Estoy muy feliz. Creo que es una etapa diferente de mi carrera. Más elevada como productor musical, escritor, artista en general. También he crecido mucho como persona. Me siento más maduro en cada parte de mi vida. Esto se siente como toda la experiencia de mi carrera en un solo proyecto.

AP: Si Nueva York es la base del hip hop, Carolina, Puerto Rico, es el hogar para el reguetón. ¿Cómo describirías su influencia?

ALEJANDRO: Estamos en los libros de historia, estamos en todas partes. Mencionas el hip hop, los puertorriqueños también estuvieron involucrados en eso. Pero antes, ves un mundo de salsa, el Fania All-Stars. Nueva York en los años 70 tenía mucho jazz, soul. Es simplemente mucha música de Nueva York y los puertorriqueños siempre han estado allí. El reguetón proviene de Carolina, Puerto Rico. Es el lugar de nacimiento. Es especial. Me siento realmente orgulloso de ser puertorriqueño.

En esta nueva era, fui a Nueva York y encontré una gran inspiración para mi música, pero mantuve mi esencia. Mantengo la isla al frente de todo lo que hago. Estoy pensando en lo que significa ser puertorriqueño, nuestra cultura.

AP: ¿Ese orgullo es lo que te hizo querer volver a tus raíces en este álbum?

ALEJANDRO: Por supuesto, definitivamente. La salsa era un mundo que aún no había explorado. Cuando estoy haciendo nuevos proyectos, trato de mirar hacia atrás a lo que he logrado y lo que aún tengo por hacer. Trato de analizar toda mi carrera y ver qué será lo próximo con Rauw, qué será nuevo; me tomo mi tiempo en el estudio, en casa, estudiando, analizando.

Este proyecto tiene mucha influencia de la salsa, mucha influencia africana. Estoy usando los instrumentos en vivo (por) primera vez. Instrumentos tradicionales de Puerto Rico como el cuatro, la guitarra puertorriqueña, la maraca, el güiro, la conga, todo mezclado con los sonidos digitales. Y, sabes, suena fresco. Suena rico y perfecto para bailar.

AP: Pharrell Williams es productor en este álbum, y participa en “Committed”. ¿Cómo fue trabajar con él?

ALEJANDRO: Comenzamos a trabajar en Nueva York y terminamos en París. Tenemos algunos otros registros en el estudio, pero “Committed”, esta canción es realmente especial. Él fue quien escribió eso, el estribillo. Y él dijo: “Rauw, tienes que cantarlo en inglés”. Y yo estaba como, “Nunca he hecho esto antes. Es nuevo”. Fue un desafío para mí, sabes, cantar todo un estribillo en inglés. Le dije, “OK, pero haré el verso en español”. Me gusta escribir mis propios versos y quería hacer lo mío. Fusionamos nuestras ideas.

Él entendió todo el concepto del proyecto. Es una leyenda, un mentor. Vas a escuchar más música de Pharrell y Rauw.

AP: ¿Cuánto de ti hay en el personaje que creaste para este álbum?

ALEJANDRO: Siempre me gustaron las cosas clásicas, y ser realmente elegante, desde que era niño. Siempre me ha gustado estar en traje y corbata. Encontraba una excusa para estar bien vestido. Y creo que este personaje toma eso de Rauw Alejandro. Tengo 31 años. Me siento como un espíritu joven con un alma vieja, viviendo en Nueva York, las vibras de la ciudad, la influencia musical de los años 60, los abrigos largos... el swag de Puerto Rico. No puedo negarlo. Creo que la forma en que te vistes es la forma en que te expresas y tu arte.

AP: Tú, Bad Bunny, Residente y otros artistas puertorriqueños han sido vocales sobre los problemas que enfrenta la isla. ¿Por qué es importante hablar de ello?

ALEJANDRO: Soy de Puerto Rico, esa es mi isla. Como ciudadano, siempre voy a luchar por mis derechos y dar mi opinión, compartir un mensaje positivo, ser un ejemplo para la próxima generación y tratar de encontrar las mejores soluciones para mi isla. Creo que Benito (Bad Bunny) y René (Residente) siempre han hecho lo mismo. Creo que todos se expresan de diferentes maneras, pero como artista, la gente siempre puede contar conmigo para compartir un mensaje.