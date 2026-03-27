El comediante y presentador puertorriqueño Raymond Arrieta se dirigió a sus seguidores para explicar los motivos de su reciente ausencia en la televisión, específicamente del programa “Día a Día”.

Esta vez, no se trata de compromisos laborales, sino de un asunto familiar que lo ha llevado a solicitar apoyo y oraciones del público.

“Ahora soy yo el que necesita de ustedes. No sé si se habrán dado cuenta de mi ausencia en el programa”, escribió Arrieta en sus redes sociales. “Les cuento que estoy pasando por un momento difícil y delicado con la salud de mi papá…”

El actor recordó que en agosto de 2022 reveló que su padre, Ramón Arrieta, padecía de cáncer, motivo por el cual dedicó la Caminata “Da Vida” de ese año a su padre. Sin embargo, en esta ocasión no ha compartido detalles específicos sobre la condición de salud de Ramón.

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“La familia está unida y estamos todos juntos en oración y con buenos médicos puertorriqueños para sacarlo adelante”, agregó Arrieta. “Tenemos muchas esperanzas de que así sea… Solo queremos oraciones. Más adelante les daré detalles. Bendiciones.”

En noviembre de 2025, Raymond Arrieta anunció el fin de la Caminata Da Vida, un evento que durante 16 años recaudó más de 20 millones de dólares para el Hospital Oncológico Dr. Isaac González Martínez.

Aunque la caminata ya no continuará, el presentador aseguró que seguirá apoyando la causa de otras formas: “Ya sea mediante actividades durante el año o algún evento, pero arriesgar la vida… eso ya no puedo hacerlo más. Quien ha caminado conmigo sabe lo que estoy diciendo.”