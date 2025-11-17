Entre emociones profundas y el agradecimiento por el apoyo del público y de voluntarios, el presentador y comediante Raymond Arrieta culminó este lunes el evento “Da Vida: La ñapa” con el anuncio de que logró recaudar la cifra preliminar de $1,817,000. Esta cantidad aumentará al concluir la totalidad de aportaciones que faltan por sumar.

El artista arribó poco después de la 1:30 de la tarde al frente marítimo de Cataño, el destino final de la tercera caminata de la iniciativa número 16 de “Da Vida”,con una ruta que comprendió 140 millas. Su llegada marcó el logro de reunir recaudos una vez más para los pacientes del Hospital Oncológico Dr. Isaac González Martínez, institución que ha estado ayudando por más de 15 años.

Antes de expresarse en tarima, se fundió en abrazos con sus compañeros de “Día a día” (Telemundo): Dagmar, Gil López, Noelian Ortiz y JD. El productor Tony Mojena también asomó para saludarlo.

“Soy afortunado de tener una familia como esta, un canal que me apoya, pero sobre todo, un pueblo que me quiere”, dijo el coanimador del del espacio televisivo durante uno de los momentos en los que se dirigió al público. “Las historias que me llevo las tengo en mi corazón hasta que Dios me mande a llamar a caminar al cielo”, expresó el talento de “Raymond y sus amigos” durante la transmisión, y calculó que si bien fue el evento número 16, la suma de caminatas son 18 teniendo en cuenta que realizó tres en un mismo año. De paso, expuso con firmeza que se trata de la última vez que participa de esta iniciativa.

“Hasta aquí llegamos, este compromiso, este ciclo de la caminata Da vida con estos ángeles que me han acompañado”, dijo. “Anoche hablando con mi esposa le pedí perdón y le dije que no fue mi intención hacer todo este… tanto sacrificio, pero Dios me puso aquí con un propósito y pasaba y pasaba otro año y pasaba, y no me podía detener. Me sentía con este compromiso”, confesó visiblemente emocionado. “Pero hay que saber decir hasta cuándo. He puesto mi vida en peligro, pero no tan solo la mía, la de mis voluntarios también. Todos hemos sufrido mucho. Ahora es sanar y sobre todo, sentirnos orgullosos de que pudimos hacer historia por el pueblo de Puerto Rico por un hospital cinco estrellas que atiende a los pacientes que no tienen dinero para pagar”.

El presentador, quien enfatizó en diversas ocasiones que “no me voy triste, estoy llorando de sentimiento”, por momentos tampoco pudo evitar las lágrimas al compartir diversas historias que vivió a lo largo del recorrido, tanto con pacientes como sobrevivientes o sus familiares.

La tercera ruta comenzó el jueves pasado con salida desde Patillas para llegar a Cataño y celebrar el cierre del evento. El primer tramo de “Da Vida: La ñapa” lo realizó en agosto, de Guaynabo hasta Aguadilla. El segundo fue en septiembre y partió desde Añasco para culminar en Guayama.

El evento de este año se lo dedicó a Elia Calvo, directora de relaciones públicas de Telemundo, de quien elogió su entrega y compromiso desde el inicio de “Da Vida”.

Entre 2009 y 2023, “Da Vida” logró recorrer 1,300 millas y recaudar $17.5 millones. Con su gesta a lo largo de más de una década, ha logrado el pago de tratamientos de quimioterapia, radioterapia e inmunoterapia, entre otros, y la compra de medicamentos y de equipo. También, ha contribuido a la renovación del Centro de Infusión (quimioterapia) y al pago de estudios especializados con los que el personal médico certifica el progreso y resultado de los tratamientos.

Los interesados en donar al Hospital Oncológico Dr. Isaac González Martínez pueden hacerlo a través de FirstBank con la cuenta #3004870858, a través de ATH Móvil bajo LIGACANCERPR o en la página www.ligacancerpr.org.