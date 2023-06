Caguas. El comediante y presentador Raymond Arrieta vivió hoy una de las satisfacciones más importantes de la edición de la caminata “Da Vida” al reencontrarse en el tercer día del trayecto a pacientes sobrevivientes de cáncer que conoció en en la misma ruta de Cayey en el 2018 y que hoy están libres de la enfermedad.

En el tercer tramo de la última caminata “Da vida caminando con Raymond”,- que comprendió unas nueve millas desde el estadio del estadio Pedro Montañez, en Cayey hasta llegar al Barrio Beatriz en Caguas, -el artista se encontró con más de seis sobrevivientes de cáncer que proclamaron hace cinco años que se curarían y en el día festejaron la victoria con el animador de “Día a Día” de Telemundo. Las 15 ediciones de la caminata han sido a beneficio del Hospital Oncológico Dr. Isaac González Martínez.

“Hoy vimos muchos pacientes que en el 2018 cuando pasé por esta misma ruta de Cayey yo los conocí de pequeños y me estaban esperando con las fotos de ese momento. Ahora son jóvenes y me dijeron ya me curé. Fueron como cinco a seis jóvenes y la verdad es que me llenó mucho de emoción, porque sabemos que vale la pena. Esto lo sabemos con la ayuda al hospital Oncológico estos 15 años, pero es una gran emoción vivir esto en la caminata”, sostuvo Arrieta a su llegada al Barrio Beatriz en Caguas donde decenas de personas esperaban la llegada de la caminata que se dio al filo de las 3:30 p.m.

Al igual que ayer, jueves, segundo tramo de la ruta las altas temperaturas, han sido inmisericordes, ya que según el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan los índices de calor fluctúan entre 105 a 115 grados Fahrenheit (°F). Sin embargo, aunque el calor azotó sin piedad a los cientos de caminantes en el inicio de la ruta en Cayey una vez comenzaron a recorrer la ruta entre las montañas de la zona rural las temperaturas bajaron y aliviaron el sofocón de los caminantes.

“Habían cuestas y empezamos con calor, pero al estar en las montañas se empezó a sentir un fresquito bueno que nos ayudó grandemente en la ruta. En los tres días que llevamos ha habido mucha gente afuera en los trabajos, en las casas, con las camisas de Da vida. La verdad es que el calor de la gente ha sido increíble y el cariño de la gente ha sido extraordinario”, sostuvo Arrieta a este medio previo a saludar desde la tarima rodante que se coloca todos los días al final de cada ruta donde el comediante se dirige a los presentes.

El humor que distingue al animador de “Raymond y sus amigos” no faltó en su discurso a los asistentes al recordarle que le mintieron en la ruta al decirle que eran son ocho millas y que “no habían cuestas”. Aprovechó y presentó a varias de las figuras públicas que lo acompañaron en la ruta. Una de ellas fue a la actriz Sara Jarque quien por primera vez caminó la ruta y para su sorpresa la organización es impresionante y dijo sentir un gran honor caminar con la solidaridad de la gente.

“Estoy feliz y emocionada. Ha sido un honor ser parte de este tramo y de la última caminata y de la gesta enorme que ha hecho Raymond Arrieta por este país. No me esperaba tanta gente ni la organización tan impresionante con los voluntarios. Esto está espectacular”, indicó la actriz, que fue interrumpida por Arrieta, quien añadió que “ella fue supervisando y preguntando ¿esto es así de organizado siempre?... que bueno que no cogimos un regaño”.

El animador de “Puerto Rico Gana”, Álex DJ se volvió a unir al trayecto y espera caminar la ruta completa hasta el lunes cuando la caminata llegue al estadio Hiram Bithorn en San Juan para el gran cierre del evento.

Los ánimos y el entusiasmo de Álex DJ y Arrieta están más presentes que en los pasados días anteriores, ya que arrancaron la ruta con el duelo de dos compañeros de Telemundo, el director de televisión Pedro Alicea y el camarógrafo Miguel Pagán Pol, ambos perdieron la batalla contra el cáncer en el mes de mayo.

De hecho, Álex DJ comunicó que hacía tiempo que no sentía tanta buena energía en un evento en el que se experimenta cansancio físico y emocional extremo.

En un aparte con este medio, Arrieta puntualizó que el ambiente de fiesta ha reinado al final de cada trayecto al tratarse del cierre de la caminata y comenzar a darle vida a una nueva iniciativa de recaudación de fondos para los pacientes de cáncer en la isla.

Al final, como de costumbre, el presentador agradeció a todos los voluntarios, Cuerpo de Bomberos, policías, auspiciadores, zanqueros y todo el pueblo de Puerto Rico que han respaldado la gesta filantrópica que ha recaudado más de $15 millones para los pacientes del Hospital Oncológico Dr. Isaac González Martínez.

La ruta continúa, mañana, sábado, a partir de las 11:00 a.m. desde el Barrio Beatriz hacia el centro gubernamental de Caguas.