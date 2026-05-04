Vuelven a hacer de las suyas en redes sociales. Esta vez, una imagen creada con inteligencia artificial difunde contenido engañoso relacionado al actor Julián Gil.

Resulta que en días recientes, circuló una supuesta noticia sobre una reconciliación entre Julián Gil y Marjorie de Sousa en su rol como padres. La publicación incluía imágenes generadas digitalmente en las que ambos aparecían sonrientes, compartiendo con su hijo Matías, de 9 años, e incluso abrazándose afectuosamente.

El titular de la publicación afirmaba: “Tras años de diferencias, Marjorie de Sousa y Julián Gil han decidido dar un paso importante: dejar atrás los conflictos por el bienestar de su hijo, Matías”. Sin embargo, la información resultó ser completamente falsa.

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Ante la viralización del contenido, Gil reaccionó públicamente a través de Instagram. El actor no solo desmintió la supuesta reconciliación, sino que también compartió un mensaje que resonó entre sus seguidores.

“Duele ver cómo se usa la inteligencia artificial para crear momentos que, en la vida real, aún no existen. Ojalá algún día esos abrazos sean de verdad… por el bien de los tres”, expresó.

Asimismo, hizo un llamado directo a quienes generan este tipo de publicaciones. “Con mucho cariño, les pido que se abstengan de hacer este tipo de publicaciones”, añadió.

El tema, marcado por años de distanciamiento y conflictos, sigue siendo delicado para el actor, quien dejó ver que, pese a todo, mantiene la esperanza de que en algún momento la situación pueda mejorar por el bienestar de su hijo.